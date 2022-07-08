Шахраї писали фейкові листи від імені "голів ОВА" і видурювали в бізнеса гроші "на ЗСУ"

Силовики викрили злочинне угруповання, яке виманювало кошти у представників бізнесу нібито на потреби ЗСУ, його організував чоловік, який перебуває на території окупованої частини Луганщини.

Джерело: голова Нацполіції Ігор Клименко, прокуратура Одеської області

Деталі: За даними поліції, група складалася із 7-ми осіб. Організував їх та розробив схему такий собі громадянин Д., який перебуває на території так званої "ЛНР". Звідти він телефоном курував співорганізаторів.

Поліція Одещини наразі затримала 4-х підозрюваних – мешканців Дніпропетровщини, серед яких і 22-річна співорганізаторка злочинної групи.

За даними слідства, з лютого 2022 року в Дніпрі діяла злочинна група, яка спеціалізувалась на заволодінні коштами суб’єктів господарювання з Одещини та інших областей України під приводом матеріальної підтримки армії.

Шахраї надсилали підроблені листи від імені керівництва обласних військових адміністрацій відповідних регіонів з проханням перераховували кошти в якості благодійної допомоги Збройним силам України.

Увага, фейк! копія підробного листа, наданого УП джерелом у правоохоронних органах

Жертвами схеми стали підприємці з Одещини, Вінниччини, Волині, Житомирщини, Київщини та Тернопільщини.

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Кошти ділки отримували на банківські картки, які заздалегідь оформлювали на підставних осіб.

За даними прокуратури, в такий спосіб з лютого по липень 2022 року зловмисники ошукали більше 15 суб’єктів господарювання, спричинивши їм збитки на понад 1 млн гривень.

Водночас Клименко зауважує, що слідство ще активно працює, тож кількість потерпілих та загальна сума збитків можуть значно збільшитися.

Пряма мова: "Вкотре звертаюся до громадян: перевіряйте інформацію про збір коштів, щоб ваші гроші дійсно дійшли до тих, хто потребує".

Додатково: Наразі вирішуються питання щодо повідомлення затриманим про підозру та обрання запобіжного заходу.

Триває проведення слідчих дій з метою встановлення інших учасників групи, причетних до незаконної оборудки, у тому числі осіб, які перебувають на території так званої "ЛНР".