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В окупації усувають від влади колаборантів і призначають на "посади" росіян – "Спротив"

Альона Мазуренко П'ятниця, 8 липня 2022, 17:04
В окупації усувають від влади колаборантів і призначають на посади росіян – Спротив
ФОТО WIKIMAPIA.ORG

На тимчасово окупованих територіях росіяни почали відсторонювати від влади колаборантів і призначати на посади російських силовиків. 

Джерело: сайт створений Силами Спецоперацій ЗСУ "Спротив"

Деталі: Зокрема, в Херсонській області після призначення головою "уряду" фсбшника Сергія Єлісєєва, колаборант Володимир Сальдо виконує представницькі функції, а в "заступників" Сальдо провели обшуки.

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Крім того, в окупованому Мелітополі зрадників з поліції усунули від керівних посад. Замість них поліцаями керуватимуть росіяни.

Крім того, за наявною інформацією, делегації депутатів "єдиної Росії" під час візиту до окупованих міст ігнорують самопроголошених мерів та інших колаборантів.

Теми: окупаціявійнаколабораціядержзрада
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