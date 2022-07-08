Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

В окупації усувають від влади колаборантів і призначають на "посади" росіян – "Спротив"

Мазуренко Альона П'ятниця, 8 липня 2022, 17:04
ФОТО WIKIMAPIA.ORG

На тимчасово окупованих територіях росіяни почали відсторонювати від влади колаборантів і призначати на посади російських силовиків. 

Джерело: сайт створений Силами Спецоперацій ЗСУ "Спротив"

Деталі: Зокрема, в Херсонській області після призначення головою "уряду" фсбшника Сергія Єлісєєва, колаборант Володимир Сальдо виконує представницькі функції, а в "заступників" Сальдо провели обшуки.

Крім того, в окупованому Мелітополі зрадників з поліції усунули від керівних посад. Замість них поліцаями керуватимуть росіяни.

Крім того, за наявною інформацією, делегації депутатів "єдиної Росії" під час візиту до окупованих міст ігнорують самопроголошених мерів та інших колаборантів.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: окупаціявійнаколабораціядержзрада
Головне сьогодні

фото У Києві розпочали військові навчання для цивільних

фото Російські удари по Донеччині: з-під завалів дістали чоловіка, згорів вокзал

фото, відеоВ окупованому Херсоні чують вибухи: у Чорнобаївці пожежа і детонують боєприпаси росіян

Штайнмаєр вимагав від Зеленського пояснень, чому зірвався його візит до Києва – ЗМІ

Росіяни намагалися захопити Вуглегірську ТЕС, ЗСУ відкинули ворога – зведення

Російські війська бояться контрнаступу ЗСУ – американські експерти

Усі новини...
окупація
16-річний син голови Запорізької РДА розповів про російський полон
Резніков назвав 3 сценарії завершення війни
Кухня іде на війну: Шість історій про їжу на фронті, в блокаді, в окупованому селі, в евакуації
Останні новини
14:12
Канада: рішення про передачу турбіни "Газпрому" ще не ухвалене, працюємо над цим
14:10
Ринок праці Італії найбільше в країнах ЄС постраждав від пандемії COVID-19
14:06
В окупованому Маріуполі колаборанти і росіяни крадуть вцілілі автомобілі – розвідка
14:02
Рада ухвалила закон про призупинення виплат за кредитами на знищене майно
13:46
фото У Києві розпочали військові навчання для цивільних
13:33
Скільки пар одружилося в Україні за перше півріччя 2022 року – розповіли у Мін'юсті
13:09
фото Глава французького Сенату звернувся до Ради: будемо з вами аж до вступу України в ЄС
12:57
Росіяни збільшують масштаби підкупу, щоб збирати персональні дані людей в окупації 
12:52
Рада збільшила видатки держбюджету
12:42
Боррель: Росія своєю війною позбавила їжі понад 300 мільйонів людей у світі
Усі новини...