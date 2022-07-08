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На військовому аеродромі, який Білорусь віддала РФ, побільшало техніки – ЗМІ

Катерина ТищенкоП'ятниця, 8 липня 2022, 17:13
Konrad Muzyka - Rochan Consulting/Twitter

На військовому аеродромі "Зябровка" в Гомельській області Білорусі з квітня збільшилася кількість зенітно-ракетних комплексів С-400 "Тріумф", а також з'явилися замасковані БМП і танки.

Джерело: Білоруський Гаюн

Деталі: Оборонний аналітик Конрад Музика опублікував у Twitter нові супутникові знімки військового аеродрому в Зябровці, які зробила компанія Rochan Consulting 20 червня.

На фото можна помітити дивізіон з 10 одиниць зенітно-ракетних комплексів С-400 "Тріумф", дві одиниці ЗРПК "Панцир", що розташовані на насипах ґрунту, а також низьковисотні виявники 5Н66, які встановлені на вежі 40В6 і радіолокатор підсвічування та наведення 92Н6Е. Поруч із ним, під маскувальною сіткою, розташований апаратний контейнер Ф52 для операторів.

"Беларускі Гаюн" зазначає, що розташування цієї техніки не зазнало суттєвих змін із квітня цього року. Водночас, видно, що С-400 побільшало на дві одиниці.

"Але це не єдині зміни. Нам відомо, що, окрім всього перерахованого вище, в Зябровці також з'явилися БМП і танки, які прикопані й замасковані", - пишуть журналісти.

Що передувало: 7 липня заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов заявив, що "Білорусь віддала аеродром "Зябровка" під контроль росіян".

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"Аеродром "Зябровка" в Білорусі вже повністю контролюється росіянами. Наразі там облаштовується російська військова база. На території аеродрому перебуває ракетний дивізіон ракетного комплексу "Іскандер  – М" та дивізіон С-400", – сказав він.

Теми: БілорусьРосіявійна
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