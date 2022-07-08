Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

На військовому аеродромі, який Білорусь віддала РФ, побільшало техніки – ЗМІ

Катерина ТищенкоП'ятниця, 8 липня 2022, 17:13
На військовому аеродромі, який Білорусь віддала РФ, побільшало техніки – ЗМІ
Konrad Muzyka - Rochan Consulting/Twitter

На військовому аеродромі "Зябровка" в Гомельській області Білорусі з квітня збільшилася кількість зенітно-ракетних комплексів С-400 "Тріумф", а також з'явилися замасковані БМП і танки.

Джерело: Білоруський Гаюн

Деталі: Оборонний аналітик Конрад Музика опублікував у Twitter нові супутникові знімки військового аеродрому в Зябровці, які зробила компанія Rochan Consulting 20 червня.

Реклама:

На фото можна помітити дивізіон з 10 одиниць зенітно-ракетних комплексів С-400 "Тріумф", дві одиниці ЗРПК "Панцир", що розташовані на насипах ґрунту, а також низьковисотні виявники 5Н66, які встановлені на вежі 40В6 і радіолокатор підсвічування та наведення 92Н6Е. Поруч із ним, під маскувальною сіткою, розташований апаратний контейнер Ф52 для операторів.

"Беларускі Гаюн" зазначає, що розташування цієї техніки не зазнало суттєвих змін із квітня цього року. Водночас, видно, що С-400 побільшало на дві одиниці.

"Але це не єдині зміни. Нам відомо, що, окрім всього перерахованого вище, в Зябровці також з'явилися БМП і танки, які прикопані й замасковані", - пишуть журналісти.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: 7 липня заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов заявив, що "Білорусь віддала аеродром "Зябровка" під контроль росіян".

"Аеродром "Зябровка" в Білорусі вже повністю контролюється росіянами. Наразі там облаштовується російська військова база. На території аеродрому перебуває ракетний дивізіон ракетного комплексу "Іскандер  – М" та дивізіон С-400", – сказав він.

Теми: БілорусьРосіявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Усі новини...
Білорусь
До Білорусі з Росії прибув ешелон із ракетними комплексами "Іскандер-М"
Росіян і білорусів допустили до міжнародних турнірів з бадмінтону
Через удар блискавки на кордоні України з Білоруссю здетонували міни
Останні новини
10:44
фотоБіля "Вернадського" вилупилися перші у 2023 році пінгвінята
10:41
Ракетний удар по багатоповерхівці: у Запоріжжі затримали коригувальника
10:31
Кремль отримав 1,25 мільярда доларів після відходу західних компаній із РФ – NYT
10:24
Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві
10:20
Економічні умови Китаю у 2024 році покращаться – чиновники
10:18
Чи є користь від 5-хвилинних тренувань – думки вчених розділилися
10:06
Заробітки в інтернеті та фейкові збори на ЗСУ: шахраї удосконалюють схеми виманювання грошей
10:05
На тлі "розколу" щодо стратегії в Газі Остін їде в Ізраїль – CNN
09:58
Росія знову не пустила представників МАГАТЕ на теплоелектростанцію біля ЗАЕС
09:57
У Росії надумали імпортувати з Ірану курячі яйця
Усі новини...
Реклама: