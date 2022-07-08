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ЗСУ змусили окупантів відійти від Верхньокам’янського – зведення Генштабу

Катерина ТищенкоП'ятниця, 8 липня 2022, 18:59
ілюстративне фото Генштабу ЗСУ

Українські військові змусили росіян відійти від населеного пункту на Краматорському напрямку, а також відбили ворожий наступ на Харківському, Слов’янському, Бахмутському та Південнобузькому напрямках.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 18 годину

Дослівно: "На Краматорському напрямку ворог здійснив обстріли цивільної та військової інфраструктури в районах населених пунктів Сіверськ, Серебрянка, Карпівка, Слов’янськ та Крива Лука. Авіаудар зафіксовано поблизу Тетянівки.

Сили оборони України завдали потужного вогневого ураження по позиціях противника в районі Верхньокам’янського, чим змусили підрозділи ворога відійти від населеного пункту".

Деталі: На Харківському напрямку противник веде оборонні дії та намагається покращити тактичне положення в окремих районах. Обстрілював із ствольної та реактивної артилерії околиці та місто Харків, а також райони населених пунктів Уди, Дементіївка, Леб’яже, Піщане, Замулівка, Петрівка, Питомник, Мосьпанове, Коробочкине, Слатине, Світличне, Шевелівка, Перемога, Верхній Салтів, Нове та Байрак.

Неподалік Дементіївки українські захисники двічі відбили штурмові дії ворога та відкинули його назад. Противник завдав авіаудару в поблизу Петрівки.

На Слов’янському напрямку ворог намагається покращити тактичне положення своїх підрозділів. Обстріляв із мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони Долини, Мазанівки, Краснопілля, Гусарівки, Новопавлівки, Червоного, Вірнопілля та Хрестища.

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Наступальні дії ворога в районі населеного пункту Богородичне, в результаті вогневого ураження, захлинулися. Окупанти з втратами відійшли.

На Бахмутському напрямку противник обстрілював українські позиції поблизу Спірного, Івано-Дар’ївки, Нью-Йорка та в районі Вуглегірської ТЕС. Здійснив авіаудари неподалік Берестового і Покровського.

За підтримки артилерії та оперативно-тактичної авіації окупанти безуспішно намагалися вести наступ у районах населених пунктів Спірне та Івано-Дар’ївка. Зазнали втрат та відійшли.

Тривають бої поблизу Веселої Долини.

На Південнобузькому напрямку підрозділи противника намагалися вести наступальні дії в районі населеного пункту Велике Артакове. Українські воїни швидко придушили цю спробу та відігнали окупантів. Зберігається велика загроза ракетних ударів по критичній інфраструктурі регіону.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках продовжуються обстріли із мінометів, ствольної та реактивної артилерії по лінії зіткнення. Ворог завдав авіаційних ударів неподалік Новоандріївки.

На Волинському та Поліському напрямках підрозділи збройних сил Білорусі ведуть розвідку, посилюють заходи протидії технічним засобам розвідки, насамперед БпЛА. На території цієї країни продовжено дію закриття повітряного простору над південною частиною країни до 7 жовтня поточного року. Заборона на польоти цивільних повітряних суден діє з 24 лютого поточного року.

Корабельне угруповання противника продовжує виконувати завдання в акваторії Чорного та Азовського морів, триває блокування цивільного судноплавства в північно-західній частині Чорного моря.

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Теми: ГенштабЗбройні сили
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