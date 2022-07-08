В окупованій Новій Каховці застрелили зрадника-поліцейського

В тимчасово окупованій Новій Каховці вбили поліцейського Сергія Томка, який перейшов на бік росіян і був заступником керівника місцевої "поліції".

Джерело: Центр національного спротиву, створений Силами Спецоперацій ЗСУ

Деталі: Повідомляється, що Томко одразу після окупації перейшов на бік окупантів і був заступником керівника "поліції" в Новій Каховці.

Зрадник займався інформаційними та політичними заходами, тобто пропагандою.

Колаборанта застрелили у власній машині 7 липня.