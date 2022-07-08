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Канада підтвердила Німеччині, що розблокує турбіну для "Північного потоку-1" – ЗМІ

"Європейська правда"П'ятниця, 8 липня 2022, 19:11

Уряд Німеччини отримав від Канади позитивну відповідь на прохання розблокувати постачання турбіни компанії Siemens для газогону "Північний потік-1" російського "Газпрому".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Джерело в німецькому уряді підтвердило інформаційному агентству, що Канада вже ухвалила рішення про повернення турбіни. Вона буде передана Німеччині, і вже вона передасть її "Газпрому", щоб Оттава не порушувала власні ж санкції.

У Кремлі, коментуючи ситуацію з можливим поверненням турбіни, прямо заявили, що це дозволить збільшити постачання газу Німеччині, яка напередодні визнала неможливість вчасного заповнення своїх підземних сховищ.

Як повідомляла "Європейська правда", канадський уряд має намір за погодженням з Німеччиною схвалити рішення про виняток з санкційного режиму для постачання турбін для газопроводу Nord Stream, що створить прецедент точкового зняття ембарго на вимогу держави-агресора.

Український уряд вже знає про наміри Канади погодитися на таке точкове зняття з Росії санкційних обмежень і вважає це рішення "необгрунтованим та небезпечним для санкційного режиму".

Як повідомлялося, у середині червня російська компанія "Газпром" заявила, що скорочує поставки природного газу по газопроводу "Північний потік-1" на 40%. За словами росіян, це відбудеться через "невчасне проведення ремонтних робіт компанією Siemens".

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Пізніше в РФ заявили, що проблеми з ремонтом турбін для газопроводу "Північний потік" у Канаді можуть призвести до повної зупинки проєкту та "катастрофи для Німеччини".

Як наслідок, у липні Німеччина офіційно попросила Канаду схвалити зняття санкцій та розблокувати турбіну, через яку нібито була зупинена прокачка нитками "Північного потоку".

Теми: КанадаНімеччинаГазпром
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