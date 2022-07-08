Берлін уперше заблокував продаж російської нерухомості через санкції

Влада Берліна вперше не дозволила продати нерухомість громадянці Росії, яка потрапила в санкційний перелік Європейського Союзу у зв’язку з повномасштабною російською агресією проти України.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RBB24.

Імені росіянки, яка намагалася продати нерухомість у Берліні, правоохоронці не називають. Оголошення про продаж було створене ще у 2021 році, але угода затяглася.

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Після оголошення санкцій ЄС нотаріус, який супроводжував продаж нерухомості, повідомив банк і фінансові органи про те, що його клієнтка більше не може отримувати дохід від своїх активів. Як наслідок, на угоди з її участю було накладено заборону.

За даними RBB, з 2004 по 2021 роки російські громадяни інвестували в берлінську нерухомість 546 мільйонів євро. Пошук усіх активів, які можуть підлягати санкціям, ускладнює відсутність єдиної бази даних нерухомості.

Крім того, не завжди можна встановити, кому саме належить нерухомість – особі чи компанії. Як зазначає RBB, російський олігарх Аркадій Ротеберг кілька років тому продав люксову нерухомість вартістю кілька мільйонів євро офшорним компаніям на Кіпрі, які належать його доньці – вони, на відміну від Ротенберга, під санкції не підпадають.

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Водночас на тлі посилення санкцій проти РФ Німеччина починає все активніше боротися з непрозорою структурою власності, додає видання. Так, із 2017 року в країні діє реєстр, де компанії мають задекларувати своє майно до кінця 2022-го. Станом на зараз із 1,7 мільйона компаній це зробили 850 тисяч.

Наприкінці червня стало відомо, що в Німеччині вперше через санкції проти Росії за напад на Україну не лише "заморозили" активи, а й фактично конфіскували нерухомість у неназваного депутата Державної думи.