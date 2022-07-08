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ДБР могло знищити деякі матеріали важливих проваджень, хоча у відомстві це заперечують

Михайло Ткач, Альона Мазуренко П'ятниця, 8 липня 2022, 19:44
ДБР могло знищити деякі матеріали важливих проваджень, хоча у відомстві це заперечують
фото: ДБР

Державне бюро в перші дні повномаштабного вторгнення Росії могло знищити деякі важливі матеріали проваджень і проводить службове розслідування щодо цього. 

Джерело: журналіст УП Михайло Ткач у Facebook, пресслужба ДБР

Деталі: Зокрема, журналісти УП бачили довідку з переліком знищених матеріалів.

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Також Ткач опублікував наказ від 23 березня про службове розслідування у ДБР через можливе знищення "документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять таємну або службову інформацію".

Службове розслідування у ДБР мали провести за місяць - до 23 квітня. 

Наказ журналісти УП отримали від джерел у ДБР.

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При цьому, згідно із наказом, контроль за розслідуванням фактів знищення матеріалів справи за вказівкою керівника ДБР Олексія Сухачова доручити самому Сухачову.

Водночас, у ДБР опублікували спростування і повідомили, що інформація про знищення матеріалів справ щодо підписання "Харківських угод", розгону Майдану, "вугільної справи" неправдива. 

Теми: ДБР
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