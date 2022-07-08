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На Херсонському напрямку ЗСУ знищили два командних пункти окупантів - ОК "Південь"

Катерина ТищенкоП'ятниця, 8 липня 2022, 20:03
На Херсонському напрямку ЗСУ знищили два командних пункти окупантів - ОК Південь
Наталя Гуменюк, фото Укрінформ

На Херсонському напрямку ЗСУ знищили два командних пункти російських військ.

Джерело: начальниця об'єднаного координаційного пресцентру сил охорони та оборони Півдня Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Наші успіхи теж є. На Херсонському напрямку влучанням наших ракетно-артилерійських підрозділів знищено два командних пункти ворожої армії".

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Деталі: Гуменюк додала, що результати цього влучання дорозвідуються.

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Теми: Херсонська областьЗбройні силивійна
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