На Херсонському напрямку ЗСУ знищили два командних пункти окупантів - ОК "Південь"
П'ятниця, 8 липня 2022, 20:03
На Херсонському напрямку ЗСУ знищили два командних пункти російських військ.
Джерело: начальниця об'єднаного координаційного пресцентру сил охорони та оборони Півдня Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону
Пряма мова: "Наші успіхи теж є. На Херсонському напрямку влучанням наших ракетно-артилерійських підрозділів знищено два командних пункти ворожої армії".
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Деталі: Гуменюк додала, що результати цього влучання дорозвідуються.
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