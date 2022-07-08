На Херсонському напрямку ЗСУ знищили два командних пункти окупантів - ОК "Південь"

На Херсонському напрямку ЗСУ знищили два командних пункти російських військ.

Джерело: начальниця об'єднаного координаційного пресцентру сил охорони та оборони Півдня Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Наші успіхи теж є. На Херсонському напрямку влучанням наших ракетно-артилерійських підрозділів знищено два командних пункти ворожої армії".

Деталі: Гуменюк додала, що результати цього влучання дорозвідуються.

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