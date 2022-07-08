Російські хакери здійснили найбільш потужну в історії Латвії кібератаку

Латвія стала об’єктом найбільш потужної у своїй історії кібератаки, в межах якої протягом 12 годин намагалися вивести з ладу суспільний мовник – за цими діями стоять хакери з російського угруповання Killnet.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Times.

За словами директора Центру передового досвіду НАТО зі стратегічних комунікацій Яніса Сартса, кібератаки на Латвію посилилися протягом останнього місяця і, вочевидь, пов’язані з рішенням демонтувати до 300 радянських пам’ятників.

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"Понад місяць Латвія перебуває під інтенсивними російськими кібератаками з різних векторів. Вони були переважно непомітними, оскільки кіберінфраструктура Латвії виявила надзвичайну стійкість перед лицем ворожої діяльності", – зазначив Сартс.

Кібератаки здійснювалися переважно методом DDoS, за якого велика кількість комп’ютерів перевантажує системи одночасними запитами. У середу суспільний мовник Латвії повідомив, що повністю відбив спробу скомпрометувати свої комп’ютерні системи.

Нагадаємо, минулого тижня російська хакерська група атакувала низку норвезьких ресурсів , анонсувавши це як помсту за відмову Норвегії пропускати вантаж для російського містечка на Шпіцбергені через свою територію.

27 червня Killnet здійснили масову кібератаку на державні структури й компанії Литви через обмеження нею транзиту до Калінінградської області Росії.

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Ця сама група взяла на себе відповідальність за кібератаки на сайти італійських установ і сервісів у травні.