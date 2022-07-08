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Російські хакери здійснили найбільш потужну в історії Латвії кібератаку

"Європейська правда"П'ятниця, 8 липня 2022, 20:52

Латвія стала об’єктом найбільш потужної у своїй історії кібератаки, в межах якої протягом 12 годин намагалися вивести з ладу суспільний мовник – за цими діями стоять хакери з російського угруповання Killnet.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Times.

За словами директора Центру передового досвіду НАТО зі стратегічних комунікацій Яніса Сартса, кібератаки на Латвію посилилися протягом останнього місяця і, вочевидь, пов’язані з рішенням демонтувати до 300 радянських пам’ятників.

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"Понад місяць Латвія перебуває під інтенсивними російськими кібератаками з різних векторів. Вони були переважно непомітними, оскільки кіберінфраструктура Латвії виявила надзвичайну стійкість перед лицем ворожої діяльності", – зазначив Сартс.

Кібератаки здійснювалися переважно методом DDoS, за якого велика кількість комп’ютерів перевантажує системи одночасними запитами. У середу суспільний мовник Латвії повідомив, що повністю відбив спробу скомпрометувати свої комп’ютерні системи.

Нагадаємо, минулого тижня російська хакерська група атакувала низку норвезьких ресурсів, анонсувавши це як помсту за відмову Норвегії пропускати вантаж для російського містечка на Шпіцбергені через свою територію. 

27 червня Killnet здійснили масову кібератаку на державні структури й компанії Литви через обмеження нею транзиту до Калінінградської області Росії.  

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Ця сама група взяла на себе відповідальність за кібератаки на сайти італійських установ і сервісів у травні.

Теми: хакериЛатвіяРосія
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