Білоруські війська ведуть розвідку на двох напрямках – Генштаб

Збройні сили Білорусі ведуть розвідку на Волинському та Поліському напрямках.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 18 годину

Дослівно: "На Волинському та Поліському напрямках підрозділи збройних сил республіки Білорусь ведуть розвідку, посилюють заходи протидії технічним засобам розвідки, насамперед БпЛА".

Деталі: Також у Генштабі повідомили, що на території Білорусі продовжено дію закриття повітряного простору над південною частиною країни до 7 жовтня.

Заборона на польоти цивільних повітряних суден діє з 24 лютого.

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