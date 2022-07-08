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Байден невдовзі анонсує новий пакет допомоги для України з ще чотирма HIMARS - ЗМІ

"Європейська правда"П'ятниця, 8 липня 2022, 21:14

За інформацією західних ЗМІ, президент США Джо Байден найближчим часом оголосить про новий пакет безпекової допомоги для України обсягом 400 млн доларів, у якому передбачені ще чотири системи реактивного залпового вогню HIMARS.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише кореспондент Foreign Policy Джек Детч, а також Reuters i Washington Post.

"Адміністрація Байдена оголошує новий пакет військової допомоги для України на 400 млн доларів, у який включені ще чотири системи HIMARS… Таким чином, загальна кількість переданих Україні віж США HIMARS досягне дванадцяти", - повідомив Джек Детч, цитуючи неназваного посадовця Пентагону.

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Окрім них, у пакеті передбачаються більш точні боєприпаси для раніше переданих гаубиць, які є на озброєнні у США, але ще не надавалися Україні.  

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За інформацією Reuters, наказ вже підписаний, хоча на офіційних ресурсах Білого дому та Пентагону про нього поки не повідомляють. 

Агентство також пише, що з новими системами HIMARS, які планують передати, їх буде загалом вже 12. 

Посадовець, з яким спілкувалися кореспонденти, відзначив, що Україна успішно завдала ударів по тилах російських військ на окупованих територіях, підірвавши їхню спроможність далі інтенсивно застосовувати артилерію. Він сказав також, що після заяв Росії про нібито знищення двох HIMARS було встановлено, що всі вони ще перебувають на озброєнні.

Джек Детч, вочевидь, цитуючи того самого посадовця, пише, що США мають дані про низький моральний дух у лавах російських військових і що з такими масштабними втратами цих проблем "неможливо не мати".

Посадовець відзначив також, що Україна "майстерно" відійшла на кращі оборонні позиції після відступу з агломерації Сєвєродонецька та Лисичанська. 

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Теми: СШАУкраїназброя
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