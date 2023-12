Байден невдовзі анонсує новий пакет допомоги для України з ще чотирма HIMARS - ЗМІ

За інформацією західних ЗМІ, президент США Джо Байден найближчим часом оголосить про новий пакет безпекової допомоги для України обсягом 400 млн доларів, у якому передбачені ще чотири системи реактивного залпового вогню HIMARS.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише кореспондент Foreign Policy Джек Детч, а також Reuters i Washington Post.

"Адміністрація Байдена оголошує новий пакет військової допомоги для України на 400 млн доларів, у який включені ще чотири системи HIMARS… Таким чином, загальна кількість переданих Україні віж США HIMARS досягне дванадцяти", - повідомив Джек Детч, цитуючи неназваного посадовця Пентагону.

Реклама:

This will bring Ukraine to 12 U.S.-provided HIMARs. https://t.co/RUz2buygrC