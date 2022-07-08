Миколаївські десантники знищили 5 танків і взяли в полон окупантів

Бійці миколаївської 79 окремої десантно-штурмової бригади знищили 5 російських танків.

Джерело: 79 окрема десантно-штурмова бригада ДШВ ЗС України

усі фото зі сторінки 79-ї бригади

Дослівно: "Під час бою, на одній з ділянок ведення бойових дій, десантниками було "спалено" 5 танків.

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Деяких з членів екіпажу, які не згоріли в бойовій техніці, вдалося взяти в полон".

Деталі: У бригаді також опублікували фото операції.

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