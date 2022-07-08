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У Ватикані не виключають, що Папа Римський приїде в Україну в серпні

"Європейська правда"П'ятниця, 8 липня 2022, 23:04

Секретар Ватикану з міжнародних відносин із державами Річард Пол Галлахер не виключив, що Папа Римський Франциск у серпні може здійснити візит до України, але це залежатиме передусім від стану здоров’я понтифіка.

Про це Галлахер заявив в етері італійського телеканалу Rai, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Vatican News.

"Папа Римський вкрай переконаний, що, якби він зміг поїхати, то досяг би позитивних результатів. Він сказав, що поїде в Україну і що завжди прагнув відвідати Москву і зустрітися з російською владою", – сказав представник Ватикану.

На питання, чи може Франциск поїхати в Київ по поверненні з Канади, яку він відвідає наприкінці липня, Галлахер сказав: "Так, я вважаю, що після повернення з Канади ми почнемо предметно вивчати цю можливість".

Дипломат Ватикану не відкинув, що Папа Римський може здійснити візит до Києва вже у серпні, але "багато залежить від результатів поїздки до Канади. Погляньмо, як Папа переживе цю мандрівку, яка є досить тяжкою, і тоді вже знатимемо".

Галлахер також зазначив, що наразі особистих контактів Святого Престолу й Москви майже немає – діалог ведеться на інституційному рівні. "Хоча ми вкрай стурбовані питанням України та вирішенням війни, ми водночас занепокоєні майбутнім Західних Балкан", – додав він.

Нагадаємо, раніше у інтерв’ю агентству Reuters Папа Франциск висловив сподівання, що після візиту в Канаду цього місяця він міг би якнайшвидше відвідати Москву та Київ.

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Ватикан запитував РФ про поїздку кілька місяців тому. Франциск тоді зазначав, що Москва відповіла про невідповідність моменту.

Після початку війни Папу Римського Франциска до України запрошували президент Володимир Зеленський, глава МЗС Дмитро Кулеба, мер Києва Віталій Кличко, глава УГКЦ Святослав Шевчук.

За словами посла України у Ватикані, Росія тиснула на Ватикан, щоб Папа не їхав до України.

Теми: ВатиканУкраїнаПапа Римський
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