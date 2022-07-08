Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У РФ провайдери підміняють трафік для реклами війни в Україні – росЗМІ

Катерина ТищенкоП'ятниця, 8 липня 2022, 23:29
У РФ провайдери підміняють трафік для реклами війни в Україні – росЗМІ
приклад пропагандистської реклами в РФ, скріншот The Insider

У Росії інтернет-провайдери розміщують новини пропагандистських ЗМІ про війну в Україні на сайтах без протоколу https.

Джерело: The Insider

Деталі: Як з'ясувалося, російський провайдер Ростелеком розміщує новини пропагандистських ЗМІ про війну в Україні на сайтах без протоколу https, який підтримує шифрування з метою підвищення безпеки та забезпечує захист від атак, заснованих на прослуховуванні з'єднання мереж.

Реклама:

Першим на це звернув увагу користувач Twitter із ніком @MosSobyaniin, коли "тестував свій сайт" на веб-сервісі GitHub.

У правозахисному проекті "Роскомсвобода" підтвердили The Insider, що, згідно з їхніми спостереженнями, майже всі мобільні оператори та деякі "провідні" займаються підмінною http-трафіку.

За словами користувача, який тестував свій сайт, посилання ведуть на матеріали Царьграда, Regnum, ИноСМИ, "Ленты.ру" та інших ЗМІ про війну, "національну ідею нашого лідера", а також тексти, в яких виправдовуються злочини Росії в Україні.

ВІДЕО ДНЯ

Джерело The Insider, яке побажало залишитися анонімним, розповіло, що російський малий бізнес стикається з такою "рекламою", оскільки створювати сайти з протоколом https виходить дорожче.

Він розповів, як його друг, власник стоматологічної клініки, намагався розібратися із ситуацією, подумавши насамперед про злам сайту. Під час перевірки з'ясувалося, що реклама з'являється, якщо заходити на сайт через мобільних операторів "Білайн" та "Мегафон".

За словами джерела, єдиним рішенням у цій ситуації є перехід сайту на https-протокол.

Теми: РосіяЗМІвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Усі новини...
Росія
У московських аеропортах затримувалися десятки рейсів
Безпілотники зруйнували чотири російські Іл-76 у Пскові
Президент Чехії: Перемогу Росії не можна допустити, підтримка України критично важлива
Останні новини
10:44
фотоБіля "Вернадського" вилупилися перші у 2023 році пінгвінята
10:41
Ракетний удар по багатоповерхівці: у Запоріжжі затримали коригувальника
10:31
Кремль отримав 1,25 мільярда доларів після відходу західних компаній із РФ – NYT
10:24
Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві
10:20
Економічні умови Китаю у 2024 році покращаться – чиновники
10:18
Чи є користь від 5-хвилинних тренувань – думки вчених розділилися
10:06
Заробітки в інтернеті та фейкові збори на ЗСУ: шахраї удосконалюють схеми виманювання грошей
10:05
На тлі "розколу" щодо стратегії в Газі Остін їде в Ізраїль – CNN
09:58
Росія знову не пустила представників МАГАТЕ на теплоелектростанцію біля ЗАЕС
09:57
У Росії надумали імпортувати з Ірану курячі яйця
Усі новини...
Реклама: