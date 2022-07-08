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У РФ провайдери підміняють трафік для реклами війни в Україні – росЗМІ

Катерина ТищенкоП'ятниця, 8 липня 2022, 23:29
приклад пропагандистської реклами в РФ, скріншот The Insider

У Росії інтернет-провайдери розміщують новини пропагандистських ЗМІ про війну в Україні на сайтах без протоколу https.

Джерело: The Insider

Деталі: Як з'ясувалося, російський провайдер Ростелеком розміщує новини пропагандистських ЗМІ про війну в Україні на сайтах без протоколу https, який підтримує шифрування з метою підвищення безпеки та забезпечує захист від атак, заснованих на прослуховуванні з'єднання мереж.

Першим на це звернув увагу користувач Twitter із ніком @MosSobyaniin, коли "тестував свій сайт" на веб-сервісі GitHub.

У правозахисному проекті "Роскомсвобода" підтвердили The Insider, що, згідно з їхніми спостереженнями, майже всі мобільні оператори та деякі "провідні" займаються підмінною http-трафіку.

За словами користувача, який тестував свій сайт, посилання ведуть на матеріали Царьграда, Regnum, ИноСМИ, "Ленты.ру" та інших ЗМІ про війну, "національну ідею нашого лідера", а також тексти, в яких виправдовуються злочини Росії в Україні.

Джерело The Insider, яке побажало залишитися анонімним, розповіло, що російський малий бізнес стикається з такою "рекламою", оскільки створювати сайти з протоколом https виходить дорожче.

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Він розповів, як його друг, власник стоматологічної клініки, намагався розібратися із ситуацією, подумавши насамперед про злам сайту. Під час перевірки з'ясувалося, що реклама з'являється, якщо заходити на сайт через мобільних операторів "Білайн" та "Мегафон".

За словами джерела, єдиним рішенням у цій ситуації є перехід сайту на https-протокол.

Теми: РосіяЗМІвійна
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