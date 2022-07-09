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Ілон Маск передумав купувати Twitter – WP

Ольга Глущенко Субота, 9 липня 2022, 02:06
Ілон Маск, фото: Getty Images

Засновник SpaceX, мільярдер Ілон Маск розриває угоду на 44 мільярди доларів на купівлю Twitter.

Джерело: The Washington Post з посиланням на заяву, яку Маск подав Комісії з цінних паперів і бірж у п’ятницю.

Деталі: Згідно з заявою, адвокати Маска надіслали листа в Twitter, в якому говориться, що він "розриває їхню угоду".

У листі Маск стверджує, що має право вийти з угоди, оскільки Twitter не надав йому достатньо інформації про бізнес компанії.

Адвокати Маска звинуватили Twitter у тому, що він "не надав або відмовився" передати інформацію, яка допомогла б Маску та його команді встановити справжню кількість ботів або спам-акаунтів на платформі соціальної мережі.

"Іноді Twitter ігнорував запити пана Маска, іноді він відхиляв їх з причин, які здавалися невиправданими, а іноді він стверджував, що виконує, надаючи пану Маску неповну або неналежну інформацію", — йдеться в листі.

Голова правління Twitter Брет Тейлор написав у п’ятницю, що компанія буде подавати позов проти Маска.

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Експерти з права кажуть, що Маск не може просто так відмовитися від угоди.

Що передувало:

25 квітня стало відомо, що Маск купує Twitter за 44 млрд доларів після тижнів перемовин.

Теми: Масксоцмережі
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