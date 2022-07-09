Російські війська бояться контрнаступу ЗСУ – американські експерти

Інститут вивчення війни (ISW), аналізуючи дії російських військ в Україні, припускає, що все ж окупанти взяли оперативну паузу, хоч і продовжують обмежені наступальні дії на Донбасі, оскільки бояться українських контратак.

Джерело: ISW

Деталі: Голова Луганської облдержадміністрації Сергій Гайдай заявив, що російські війська станом на 8 липня не проводять оперативну паузу і продовжують обстріли населених пунктів та перекидання додаткових танкових підрозділів на Донбас.

Проте, незважаючи на це, ISW з посиланням на зібрані дані припускає, що все ж російські війська після захоплення Сєвєродонецька та Лисичанська явно потребують відновлення бойової потужності та нарощування можливостей перед початком чергової широкомасштабної наступальної операції.

Саме тому, на думку аналітиків інституту, вони перебувають в оперативній паузі в цьому секторі ведення бойових дій.

Проте, усвідомлюючи небезпеку перехоплення українцями ініціативи та переходу до власного наступу, російські війська продовжують проводити більш обмежені наступальні дії на цій ділянці та в інших місцях уздовж лінії фронту.

Ключові висновки аналітиків ISW:

ВІДЕО ДНЯ

Російські війська продовжували вести обмежені наступальні дії на північ від Слов'янська.

Загарбники продовжували намагання просуватися до Сіверська з Лисичанська, але не досягли жодних підтверджених успіхів.

Російські війська розпочали штурм Дементіївки, щоб перервати українські наземні лінії зв’язку вздовж траси Т2117.

Окупанти продовжували штурмувати населені пункти вздовж кордону Херсон-Миколаїв та Херсон-Дніпропетровська область для відновлення втрачених позицій.

Рада Федерації РФ схвалила законопроєкт, який зобов'язує Кремль здійснювати ветеранські виплати цивільним особам, причетним до російського вторгнення в Україну.

Російська окупаційна влада продовжувала висувати умови для анексії Донбасу та півдня України.

До аналізу війни в Україні аналітики додають карти ведення бойових дій.