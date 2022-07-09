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Російські війська бояться контрнаступу ЗСУ – американські експерти

Ольга Глущенко Субота, 9 липня 2022, 03:45
українські військові, фото: Генштаб

Інститут вивчення війни (ISW), аналізуючи дії російських військ в Україні, припускає, що все ж окупанти взяли оперативну паузу, хоч і продовжують обмежені наступальні дії на Донбасі, оскільки бояться українських контратак.

Джерело: ISW

Деталі: Голова Луганської облдержадміністрації Сергій Гайдай заявив, що російські війська станом на 8 липня не проводять оперативну паузу і продовжують обстріли населених пунктів та перекидання додаткових танкових підрозділів на Донбас.

Проте, незважаючи на це, ISW з посиланням на зібрані дані припускає, що все ж російські війська після захоплення Сєвєродонецька та Лисичанська явно потребують відновлення бойової потужності та нарощування можливостей перед початком чергової широкомасштабної наступальної операції.

Саме тому, на думку аналітиків інституту, вони перебувають в оперативній паузі в цьому секторі ведення бойових дій.

Проте, усвідомлюючи небезпеку перехоплення українцями ініціативи та переходу до власного наступу, російські війська продовжують проводити більш обмежені наступальні дії на цій ділянці та в інших місцях уздовж лінії фронту.

Ключові висновки аналітиків ISW:

ВІДЕО ДНЯ
  • Російські війська продовжували вести обмежені наступальні дії на північ від Слов'янська.
  • Загарбники продовжували намагання просуватися до Сіверська з Лисичанська, але не досягли жодних підтверджених успіхів.
  • Російські війська розпочали штурм Дементіївки, щоб перервати українські наземні лінії зв’язку вздовж траси Т2117.
  • Окупанти продовжували штурмувати населені пункти вздовж кордону Херсон-Миколаїв та Херсон-Дніпропетровська область для відновлення втрачених позицій.
  • Рада Федерації РФ схвалила законопроєкт, який зобов'язує Кремль здійснювати ветеранські виплати цивільним особам, причетним до російського вторгнення в Україну.
  • Російська окупаційна влада продовжувала висувати умови для анексії Донбасу та півдня України.

До аналізу війни в Україні аналітики додають карти ведення бойових дій.

 
 
 
 

Теми: війна
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