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Журналісти з’ясували звання і роди військ знищених в Україні загарбників

Ольга Глущенко Субота, 9 липня 2022, 04:30
знищена техніка ворога, фото: Генштаб

Журналісти ВВС проаналізували дані загиблих під час війни в Україні російських військових, чиї смерті вважає підтвердженими.

Джерело: ISW із посиланням на ВВС 

Деталі: ВВС опублікувала звіт, у якому аналізує походження, місце проживання, звання та інші деталі про 4 515 росіян, смерть яких під час війни в Україні їй вдалося підтвердити.

Як зазначає інститут, звіт не є вичерпним, проте BBC підтвердила, що російські війська втратили щонайменше 773 офіцери з початку вторгнення.

Також журналісти повідомили, що станом на 7 липня загинули щонайменше чотири генерали, 21 полковник, 126 майорів і 568 молодших офіцерів.

Крім того, вони виявили, що 890 мотострілків і 888 військовослужбовців російських ВДВ загинули в боях в Україні.

Росгвардія і спецназ втратили 162 і 111 військовослужбовців відповідно.

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ВВС підтвердила, що на війні в Україні загинули 49 пілотів і екіпаж ВПС РФ.

Теми: розвідкаВелика БританіявійнаРосія
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