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По Миколаєву в суботу випустили 6 ракет: зруйновані будинки, пошкоджені підприємства

Ірина Балачук, Катерина ТищенкоСубота, 9 липня 2022, 16:52
фото: ТГ Сєнкевича

У суботу зранку окупанти випустили по Миколаєву 6 ракет, є руйнування, однак обійшлося без жертв.

Джерело: міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич у Telegram

 
всі фото з Telegram Сєнкевича

Дослівно: "Сьогодні зранку російські окупанти запустили по місту 6 ракет С-300. Поцілили по житлових будинках та приватних підприємствах. На щастя, обійшлось без жертв".

Деталі: За словами мера, в одному з районів два приватні будинки зруйновані практично вщент. Вибуховою хвилею та уламками у довколишніх будинках пошкоджено вікна та покрівлю.

Також ракета влучила на територію приватного підприємства – там пошкоджень зазнав автопарк, а в гаражі повилітали вікна.

 

В іншому районі ракета також влучила на територію підприємства. У трьох приватних будинках, що розташовані поряд, побило вікна і дах. У двох багатоквартирних будинках пошкоджені балкони.

 

Що передувало: Раніше Сєнкевич повідомляв, що близько 5:30 ранку в Миколаєві лунали вибухи.

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Теми: Миколаїввибухвійна
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