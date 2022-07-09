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Кривий Ріг: ворог обстріляв житлові квартали з "Градів", загинула жінка

Ольга Глущенко Субота, 9 липня 2022, 07:15
Кривий Ріг: ворог обстріляв житлові квартали з Градів, загинула жінка
згорілий під час обстрілу автомобіль, фото: ОВА

У суботу вранці російські війська обстріляли Інгулецький район Кривого Рогу, внаслідок чого загинула жінка.

Джерело: голова Дніпропетровської військової адміністрації Валентин Резніченко

Пряма мова: "Усвідомлено ударили з "Градів" по житлових кварталах.

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Цей підступний обстріл забрав життя 41-річної жінки, ще двоє людей з осколковими пораненнями госпіталізовані".

Деталі: Резніченко повідомив, що пошкоджена школа і кілька будинків, згоріла автівка.

 
 

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Теми: Дніпропетровська областьвійнаобстріл
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