Кривий Ріг: ворог обстріляв житлові квартали з "Градів", загинула жінка
Субота, 9 липня 2022, 07:15
У суботу вранці російські війська обстріляли Інгулецький район Кривого Рогу, внаслідок чого загинула жінка.
Джерело: голова Дніпропетровської військової адміністрації Валентин Резніченко
Пряма мова: "Усвідомлено ударили з "Градів" по житлових кварталах.
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Цей підступний обстріл забрав життя 41-річної жінки, ще двоє людей з осколковими пораненнями госпіталізовані".
Деталі: Резніченко повідомив, що пошкоджена школа і кілька будинків, згоріла автівка.
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