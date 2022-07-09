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За добу росіяни вбили 5 мирних жителів Донецької області

Альона Мазуренко Субота, 9 липня 2022, 08:23
За добу росіяни вбили 5 мирних жителів Донецької області

У результаті російських обстрілів Донецької області за добу 8 липня 5 людей загинули та ще 21 отримала поранення.

Джерело: голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у Telegram

Пряма мова Кириленка: "За 8 липня росіяни вбили 5 мирних жителів Донеччини: 4 у Сіверську та 1 у Семигір'ї. Ще 8 людей отримали поранення".

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Деталі: Загалом з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну на Донеччині загинули щонайменше 588 мирних мешканці, ще щонайменше 1 525 отримали поранення.

Кириленко підкреслив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Теми: Донецька областьвбивство
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