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Луганщина: росіяни намагаються просуватися на Донеччину – Гайдай

Ірина БалачукСубота, 9 липня 2022, 08:23
Луганщина: росіяни намагаються просуватися на Донеччину – Гайдай
ФОТО З TELEGRAM ГАЙДАЯ 

Російські окупанти здійснюють спроби просунутися від населених пунктів Луганщини до перших сіл Донецької області.

Джерело: голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Telegram

Пряма мова Гайдая: "Може здаватися, що окупанти ведуть наступальну операцію на захід від Лисичанська і все. Втім стримувати збройні формування росіян ми намагаємося по всій лінії фронту. Вони не покидають спроби увірватися вглиб сусідньої області уздовж адмінмежі. Атакують із декількох напрямків".

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Фото з Telegram гайдая 

Деталі: За словами голови ОВА, там, де окупантам йти вперед незручно, вони влаштовують справжнє пекло, обстрілюючи території від Кремінної до Попасної.

 
Фото з Telegram гайдая 

Лише за минулу ніч було зафіксовано 9 ракетних ударів, 8 артилерійських обстрілів та 3 – мінометні. 

Гайдай зазначив, що окупанти досягли незначних успіхів протягом 8 липня та продовжують наступ на захід від Лисичанська. 

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Фото з Telegram гайдая 

Водночас голова ОВА підкреслив, що українські військові мужньо тримають оборону.

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Теми: Луганська областьЛисичанськДонецька областьвійна
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