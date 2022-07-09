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США вперше відправлять до Україні високоточні снаряди калібру 155 мм

"Європейська правда"Субота, 9 липня 2022, 08:56

У межах останнього пакета військової допомоги, затвердженого президентом США Джо Байденом у п’ятницю, Україна отримає 1000 високоточних артилерійських снарядів калібру 155 міліметрів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це повідомило міністерство оборони США.

"Це новий вид артилерійських снарядів 155 мм. Він має більшу точність. Він надасть Україні здатність точно вражати конкретні цілі. За рахунок точності він буде більш ефективним. Це – подальше вдосконалення нашої підтримки України у битві за Донбас", – сказав неназваний посадовець Пентагону.

Він уточнив, що ці артилерійські снаряди можна застосовувати на техніці, яка вже є в розпорядженні України. Вони певний час перебувають на озброєнні армії США, а в Україну будуть надані вперше.

Нагадаємо, президент США Джо Байден у п’ятницю підписав указ про виділення Україні військової допомоги в розмірі 400 мільйонів доларів, до якої входять зокрема додаткові реактивні системи залпового вогню HIMARS.

До складу нового пакету військової допомоги також входять три тактичні машини для відновлення обладнання, артилерійські боєприпаси калібру 155 мм, підривні боєприпаси, контрбатарейні системи, запчастини та інше обладнання.

У Міноборони США підрахували, що за останні три тижні Сполучені Штати виділили 2,2 мільярда доларів на безпекову допомогу Україні, а загалом з початку діяльності адміністрації Джо Байдена – близько 8 мільярдів доларів.

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Теми: СШАзброяУкраїна
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