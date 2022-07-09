В окупованому Херсоні чують вибухи: у Чорнобаївці пожежа і детонують боєприпаси росіян

Місцеві жителі повідомляють про вибухи в окупованому Херсоні, у Чорнобаївці пожежа та детонують боєприпаси - українські захисники поцілили у склад окупантів.

Джерело: "Суспільне", перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський, радник голови Одеської ОВА Сергій Братчук

Деталі: Місцеві жителі спочатку повідомили про вибухи, пожежу у Чорнобаївці, яка супроводжується довготривалою детонацією.

Фото: Костянтин Риженко у Telegram

Жителі Чорнобаївки та околиць Херсона повідомляють про те, що в районі аеропорту здіймається стовп чорного диму, масштабна пожежа триває.

Соболевський написав, що "у Херсоні для орків ранок недобрий, і це тільки початок".

Пряма мова Братчука: "Сьогодні зранку вийшла нова серія легендарного серіалу. Потужний вибух пролунав у районі аеропорту, де зазвичай кучкуються біля своєї техніки рашисти".

Пропагандистські канали підтвердили удар по складах боєкомплектів.

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