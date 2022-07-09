Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

В окупованому Херсоні чують вибухи: у Чорнобаївці пожежа і детонують боєприпаси росіян

Альона Мазуренко Субота, 9 липня 2022, 10:38
В окупованому Херсоні чують вибухи: у Чорнобаївці пожежа і детонують боєприпаси росіян
ФОТО: КОСТЯНТИН РИЖЕНКО У TELEGRAM

Місцеві жителі повідомляють про вибухи в окупованому Херсоні, у Чорнобаївці пожежа та детонують боєприпаси - українські захисники поцілили у склад окупантів.

Джерело: "Суспільне", перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський, радник голови Одеської ОВА Сергій Братчук 

Деталі: Місцеві жителі спочатку повідомили про вибухи, пожежу у Чорнобаївці, яка супроводжується довготривалою детонацією.

Реклама:
 
Фото: Костянтин Риженко у Telegram

Жителі Чорнобаївки та околиць Херсона повідомляють про те, що в районі аеропорту здіймається стовп чорного диму, масштабна пожежа триває.

Соболевський написав, що "у Херсоні для орків ранок недобрий, і це тільки початок".

Пряма мова Братчука: "Сьогодні зранку вийшла нова серія легендарного серіалу. Потужний вибух пролунав у районі аеропорту, де зазвичай кучкуються біля своєї техніки рашисти".

ВІДЕО ДНЯ

Пропагандистські канали підтвердили удар по складах боєкомплектів.

Слухайте також:

Слухайте подкаст "Кляті питання": Apple Podcasts | Google Podcasts | Soundcloud | Overcast | АБУК | НВ. Подкасти

Теми: Херсонська областьвибухокупація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Усі новини...
Херсонська область
На Херсонщині росіяни зруйнували дитсадок
На Херсонщині через ворожий обстріл постраждав 75-річний чоловік
На Херсонщині загинув тракторист: підірвався на російській міні
Останні новини
10:44
фотоБіля "Вернадського" вилупилися перші у 2023 році пінгвінята
10:41
Ракетний удар по багатоповерхівці: у Запоріжжі затримали коригувальника
10:31
Кремль отримав 1,25 мільярда доларів після відходу західних компаній із РФ – NYT
10:24
Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві
10:20
Економічні умови Китаю у 2024 році покращаться – чиновники
10:18
Чи є користь від 5-хвилинних тренувань – думки вчених розділилися
10:06
Заробітки в інтернеті та фейкові збори на ЗСУ: шахраї удосконалюють схеми виманювання грошей
10:05
На тлі "розколу" щодо стратегії в Газі Остін їде в Ізраїль – CNN
09:58
Росія знову не пустила представників МАГАТЕ на теплоелектростанцію біля ЗАЕС
09:57
У Росії надумали імпортувати з Ірану курячі яйця
Усі новини...
Реклама: