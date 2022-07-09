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Спіймали мешканця Краматорська: зливав ворогу дані про ЗСУ

Ірина БалачукСубота, 9 липня 2022, 10:58
Спіймали мешканця Краматорська: зливав ворогу дані про ЗСУ
Фото з Facebook ОГП

Правоохоронці затримали жителя Краматорська, який передавав російським окупантам інформацію про Збройні сили України.

Джерело: Офіс генпрокурора у Facebook  

Дослівно ОГП: "Мешканцю м. Краматорська повідомили про підозру у несанкціонованому поширенні інформації про переміщення та розташування Збройних Сил України за можливості їх ідентифікації на місцевості, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 114-2 КК України)".

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Деталі: За даними слідства, з травня по липень громадянин України, використовуючи месенджер, розміщував текстові повідомлення з інформацією про переміщення та розташування військовослужбовців ЗСУ в окремих районах Донецької області.

Зазначається, що ця інформація "дозволяла ідентифікацію українських захисників на місцевості та використовувалась державою-окупантом під час військової агресії проти України".

Чоловіка затримали. Нині вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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Теми: Донецька областьвійнаОфіс генпрокурора
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