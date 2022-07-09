Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Спіймали мешканця Краматорська: зливав ворогу дані про ЗСУ

Ірина БалачукСубота, 9 липня 2022, 10:58
Фото з Facebook ОГП

Правоохоронці затримали жителя Краматорська, який передавав російським окупантам інформацію про Збройні сили України.

Джерело: Офіс генпрокурора у Facebook  

Дослівно ОГП: "Мешканцю м. Краматорська повідомили про підозру у несанкціонованому поширенні інформації про переміщення та розташування Збройних Сил України за можливості їх ідентифікації на місцевості, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 114-2 КК України)".

Деталі: За даними слідства, з травня по липень громадянин України, використовуючи месенджер, розміщував текстові повідомлення з інформацією про переміщення та розташування військовослужбовців ЗСУ в окремих районах Донецької області.

Зазначається, що ця інформація "дозволяла ідентифікацію українських захисників на місцевості та використовувалась державою-окупантом під час військової агресії проти України".

Чоловіка затримали. Нині вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Теми: Донецька областьвійнаОфіс генпрокурора
Головне сьогодні

Зеленський пояснив, чому звільнив послів і анонсував важливі новини

"Зеленський має вирішити цю проблему": Спартц перерахувала звинувачення проти Єрмака

Зеленський звільнив очільника Херсонщини та призначив заміну

Жителів Херсонщини закликають готувати укриття, аби "пережити наступ ЗСУ"

Зеленський звільнив Мельника з посади посла України в Німеччині

Рада перевірить нардепів, які виїхали з України після початку війни

Усі новини...
Донецька область
Російські удари по Донеччині: з-під завалів дістали чоловіка, згорів вокзал
Луганщина: росіяни намагаються просуватися на Донеччину – Гайдай
За добу росіяни вбили 5 мирних жителів Донецької області
Останні новини
00:46
ЦПД: Росія проводить "тиху мобілізацію" через центри зайнятості
23:54
фотоДо Севастополя доставили підбитий біля Зміїного російський катер – ОВА
23:09
Сумщина: росіяни обстрілювали 4 громади, поранено 5 мешканців
22:58
В Україні буде неефективним "Залізний купол", слід розвивати свою систему ППО – Резніков
22:54
оновленоНа Донеччині росіяни вбили ще 3 і поранили 23 людей
22:33
Зеленський пояснив, чому звільнив послів і анонсував важливі новини
22:29
Новий міністр фінансів Британії претендуватиме на посаду лідера консерваторів
22:20
"Зеленський має вирішити цю проблему": Спартц перерахувала звинувачення проти Єрмака
22:13
оновлено від 19:50Вілкул повідомив про три "прильоти" ракет біля Кривого Рогу
21:45
Після звільнення Зміїного відновлено судноплавство каналом "Дунай-Чорне море"
Усі новини...