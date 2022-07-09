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Росіяни обстріляли Харків: 3 людей госпіталізували, серед них дитина

Мазуренко Альона Субота, 9 липня 2022, 12:01
фото: ДСНС

В суботу російські окупанти завдали ракетного удару по Харкову, 3 цивільних госпіталізували до медичних установ. 

Джерело: глава Харківської ОВА Олег Синєгубов 

Пряма мова: "У Харкові в одному з житлових районів окупанти завдали, попередньо, ракетного удару".

Деталі: Синєгубов закликав харків’ян максимально обмежити перебування на вулицях міста.

Глава ОВА додав, що 3 цивільних, серед них одна дитина, госпіталізовані до медичних установ. 

Крім того, внаслідок удару отримали легкі ушкодження 4 людини. Медики надали їм всю необхідну допомогу.

Під процесуальним керівництвом Слобідської окружної прокуратури Харкова розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом ракетного удару, завданого по центру міста в суботу вранці.

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Теми: ХарківобстрілРосіявійна
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