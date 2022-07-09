Дослідження: 10 країн Європи надали Україні 100% обіцяної військової допомоги, Німеччина і США – менше 40%

Західні країни пообіцяли Україні надати військової допомоги на суму 80,7 мільярда євро, але лише 10 із них станом на зараз повністю виконали свої зобов’язання.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Bild із посиланням на дослідження Кільського Інституту світової економіки.

Лідером із постачання військової допомоги Україні є Польща: вона надала 100% обіцяної зброї вартістю 1,8 мільярда євро. В абсолютному вимірі це друге місце після США, які надали зброї на 2,33 мільярда євро (38,4%) з обіцяних 6,3 мільярда.

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Крім Польщі, повністю свої зобов’язання виконали Латвія (220 мільйонів євро), Франція (160 мільйонів євро), Італія (150 мільйонів євро), Бельгія (80 мільйонів), Люксембург (50 мільйонів), Фінляндія (30 мільйонів), Словенія (10 мільйонів), Австрія (3,3 мільйона) та Болгарія (3,5 мільйона).

В абсолютному вимірі після США і Польщі лідерами з військової допомоги Україні є Велика Британія (90,7% з обіцяних 1,12 мільйона євро) та Канада (82,5% з обіцяних 920 мільйонів євро).

У відсотковому ж – Естонія (обіцяла 250 мільйонів євро, надала 98%), Норвегія (450 мільйонів, виконала 96%), Чехія (260 мільйонів, виконала 88,9%), Нідерланди (80 мільйонів, виконали 84,9%), Литва (50 мільйонів, виконала 82,6%). Далі йдуть Словаччина, Іспанія, Швеція, Данія, Австралія.

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Що стосується Німеччини, то з обіцяних 675 мільйонів євро військової допомоги вона надала Україні 269 мільйонів євро, тобто 39,9%. За нею йдуть Нова Зеландія (31% з 3,6 мільйона євро), Греція (5,8% з 250 мільйонів).

Південна Корея, Португалія, Румунія і Хорватія поки взагалі не надали Україні обіцяної допомоги.

Дослідники застерігають, що з початку червня постачання зброї Україні сповільнилось, якщо порівнювати з попередніми місяцями, також зменшились обсяги обіцяної Києву зброї за цей період.

У квітні Кільський Інститут світової економіки підрахував, що з огляду на валовий внутрішній продукт Естонія серед усіх країн світу пообіцяла найбільшу допомогу Україні.