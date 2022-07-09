Будівництво паркану на кордоні Польщі з Білоруссю завершиться 15 липня

Влада Польщі продовжила крайній термін зведення загорожі на кордоні з Білоруссю до 15 липня через проблеми, що виникли під час будівельних робіт.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на PAP.

Як пояснив депутатам Сейму заступник міністра внутрішніх справ Мацєй Вонсік, будівництво вирішили продовжити через геологічні проблеми, які виникли під час встановлення паль під загорожею.

Заступниця голови Прикордонної служби Польщі Віолета Гожковська додала під час слуханнях у Сеймі, що на семикілометровій ділянці кордону біля села Біловежа виявили занадто круті схили. Тому замовник робіт (прикордонники) і вирішили їх продовжити.

Голжковська запевнила, що підготовчі будівельні роботи на проблемній ділянці кордону вже практично завершені. Вона додала, що "електронний кордон" між Білоруссю і Польщею запрацює з вересня.

Зазначимо, що загальна вартість зведення загорожі сягнула 1,6 мільярда злотих (близько 400 мільйонів доларів).

Як повідомлялося, з 1 липня втратить чинність розпорядження уряду про заборону перебування в 183 місцевостях на кордоні з Білоруссю, яку запроваджували під час міграційної кризи для спрощення боротьби з перевізниками, які допомагали мігрантам.

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Нагадаємо, Литва й Польща влітку-восени 2021 року потерпали від міграційної кризи, штучно створеної Александром Лукашенком. Обидві країни після цих подій почали будувати паркан на кордоні з Білоруссю.

Останніми місяцями спроби нелегально потрапити у Польщу з Білорусі перестали бути масовими, але продовжуються. Так, протягом 29 червня прикордонники виявили трьох африканців - громадян Гвінеї та Гамбії.