Будівництво паркану на кордоні Польщі з Білоруссю завершиться 15 липня

Влада Польщі продовжила крайній термін зведення загорожі на кордоні з Білоруссю до 15 липня через проблеми, що виникли під час будівельних робіт.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на PAP.

Як пояснив депутатам Сейму заступник міністра внутрішніх справ Мацєй Вонсік, будівництво вирішили продовжити через геологічні проблеми, які виникли під час встановлення паль під загорожею.

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Заступниця голови Прикордонної служби Польщі Віолета Гожковська додала під час слуханнях у Сеймі, що на семикілометровій ділянці кордону біля села Біловежа виявили занадто круті схили. Тому замовник робіт (прикордонники) і вирішили їх продовжити.

Голжковська запевнила, що підготовчі будівельні роботи на проблемній ділянці кордону вже практично завершені. Вона додала, що "електронний кордон" між Білоруссю і Польщею запрацює з вересня.

Зазначимо, що загальна вартість зведення загорожі сягнула 1,6 мільярда злотих (близько 400 мільйонів доларів).

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Як повідомлялося, з 1 липня втратить чинність розпорядження уряду про заборону перебування в 183 місцевостях на кордоні з Білоруссю, яку запроваджували під час міграційної кризи для спрощення боротьби з перевізниками, які допомагали мігрантам.

Нагадаємо, Литва й Польща влітку-восени 2021 року потерпали від міграційної кризи, штучно створеної Александром Лукашенком. Обидві країни після цих подій почали будувати паркан на кордоні з Білоруссю.

Останніми місяцями спроби нелегально потрапити у Польщу з Білорусі перестали бути масовими, але продовжуються. Так, протягом 29 червня прикордонники виявили трьох африканців - громадян Гвінеї та Гамбії.