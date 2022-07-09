Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Будівництво паркану на кордоні Польщі з Білоруссю завершиться 15 липня

"Європейська правда"Субота, 9 липня 2022, 12:12

Влада Польщі продовжила крайній термін зведення загорожі на кордоні з Білоруссю до 15 липня через проблеми, що виникли під час будівельних робіт.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на PAP.

Як пояснив депутатам Сейму заступник міністра внутрішніх справ Мацєй Вонсік, будівництво вирішили продовжити через геологічні проблеми, які виникли під час встановлення паль під загорожею.

Заступниця голови Прикордонної служби Польщі Віолета Гожковська додала під час слуханнях у Сеймі, що на семикілометровій ділянці кордону біля села Біловежа виявили занадто круті схили. Тому замовник робіт (прикордонники) і вирішили їх продовжити.

Голжковська запевнила, що підготовчі будівельні роботи на проблемній ділянці кордону вже практично завершені. Вона додала, що "електронний кордон" між Білоруссю і Польщею запрацює з вересня.

Зазначимо, що загальна вартість зведення загорожі сягнула 1,6 мільярда злотих (близько 400 мільйонів доларів).

Як повідомлялося, з 1 липня втратить чинність розпорядження уряду про заборону перебування в 183 місцевостях на кордоні з Білоруссю, яку запроваджували під час міграційної кризи для спрощення боротьби з перевізниками, які допомагали мігрантам.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, Литва й Польща влітку-восени 2021 року потерпали від міграційної кризи, штучно створеної Александром Лукашенком. Обидві країни після цих подій почали будувати паркан на кордоні з Білоруссю. 

Останніми місяцями спроби нелегально потрапити у Польщу з Білорусі перестали бути масовими, але продовжуються. Так, протягом 29 червня прикордонники виявили трьох африканців - громадян Гвінеї та Гамбії.

Теми: ПольщакордонБілорусь
Головне сьогодні

Зеленський пояснив, чому звільнив послів і анонсував важливі новини

"Зеленський має вирішити цю проблему": Спартц перерахувала звинувачення проти Єрмака

Зеленський звільнив очільника Херсонщини та призначив заміну

Жителів Херсонщини закликають готувати укриття, аби "пережити наступ ЗСУ"

Зеленський звільнив Мельника з посади посла України в Німеччині

Рада перевірить нардепів, які виїхали з України після початку війни

Усі новини...
Польща
Як українцям отримати медичну допомогу у Польщі – пояснюють у МОЗ
Польща завершує будівництво стіни на кордоні з Білоруссю
Польща планує створити зерновий термінал для допомоги Україні
Останні новини
00:46
ЦПД: Росія проводить "тиху мобілізацію" через центри зайнятості
23:54
фотоДо Севастополя доставили підбитий біля Зміїного російський катер – ОВА
23:09
Сумщина: росіяни обстрілювали 4 громади, поранено 5 мешканців
22:58
В Україні буде неефективним "Залізний купол", слід розвивати свою систему ППО – Резніков
22:54
оновленоНа Донеччині росіяни вбили ще 3 і поранили 23 людей
22:33
Зеленський пояснив, чому звільнив послів і анонсував важливі новини
22:29
Новий міністр фінансів Британії претендуватиме на посаду лідера консерваторів
22:20
"Зеленський має вирішити цю проблему": Спартц перерахувала звинувачення проти Єрмака
22:13
оновлено від 19:50Вілкул повідомив про три "прильоти" ракет біля Кривого Рогу
21:45
Після звільнення Зміїного відновлено судноплавство каналом "Дунай-Чорне море"
Усі новини...