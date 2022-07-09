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Російські удари по Донеччині: з-під завалів дістали чоловіка, згорів вокзал

Ірина БалачукСубота, 9 липня 2022, 12:13
Російські удари по Донеччині: з-під завалів дістали чоловіка, згорів вокзал
Пожежа на залізничній станції у м. Часів Яр після російських обстрілів 9 липня. Фото ДСНС

Російські війська вранці 9 липня обстріляли Донецьку область, у результаті чого у місті Часів Яр згоріла будівля вокзалу, а у Слов’янську чоловік опинився під завалами власного будинку – його дістали рятувальники.

Джерело: ДСНС у Facebook, голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у Telegram

Пряма мова Кириленка: "Чотири прильоти у Дружківку. За попередньою інформацією – це ракетний удар. Пошкоджено лікарню, палац культури, житлові будинки та дитячий майданчик. Інформацію щодо постраждалих з'ясовуємо.

У Слов'янську ворожий снаряд влучив у приватний будинок – хазяїн опинився під завалами, на місці працюють рятувальники.

У Часовому Ярі росіяни обстріляли залізничну станцію – кілька людей отримали легкі контузії".

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Деталі: У ДСНС згодом повідомили, що з-під завалів будинку у Слов'янську деблокували чоловіка 1982 р.н.. Постраждалого передули медикам. 

 
З-під завалів дістали чоловіка 
Фото ДСНС 

У місті Часів Яр внаслідок ворожого обстрілу загорілася покрівля одноповерхової будівлі залізничного вокзалу, який наразі не експлуатується.

 
Пожежа у м. Часів Яр
Фото ДСНС 
 
Наслідки російських обстрілів у м. Часів Яр
Фото ДСНС 

Рятувальники гасили пожежу понад годину.

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Теми: Донецька областьвійна
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