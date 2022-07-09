Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Російські удари по Донеччині: з-під завалів дістали чоловіка, згорів вокзал

Ірина БалачукСубота, 9 липня 2022, 12:13
Пожежа на залізничній станції у м. Часів Яр після російських обстрілів 9 липня. Фото ДСНС

Російські війська вранці 9 липня обстріляли Донецьку область, у результаті чого у місті Часів Яр згоріла будівля вокзалу, а у Слов’янську чоловік опинився під завалами власного будинку – його дістали рятувальники.

Джерело: ДСНС у Facebook, голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у Telegram

Пряма мова Кириленка: "Чотири прильоти у Дружківку. За попередньою інформацією – це ракетний удар. Пошкоджено лікарню, палац культури, житлові будинки та дитячий майданчик. Інформацію щодо постраждалих з'ясовуємо.

У Слов'янську ворожий снаряд влучив у приватний будинок – хазяїн опинився під завалами, на місці працюють рятувальники.

У Часовому Ярі росіяни обстріляли залізничну станцію – кілька людей отримали легкі контузії".

Деталі: У ДСНС згодом повідомили, що з-під завалів будинку у Слов'янську деблокували чоловіка 1982 р.н.. Постраждалого передули медикам. 

 
З-під завалів дістали чоловіка 
Фото ДСНС 

У місті Часів Яр внаслідок ворожого обстрілу загорілася покрівля одноповерхової будівлі залізничного вокзалу, який наразі не експлуатується.

 
Пожежа у м. Часів Яр
Фото ДСНС 
 
Наслідки російських обстрілів у м. Часів Яр
Фото ДСНС 

Рятувальники гасили пожежу понад годину.

Теми: Донецька областьвійна
Головне сьогодні

Зеленський пояснив, чому звільнив послів і анонсував важливі новини

"Зеленський має вирішити цю проблему": Спартц перерахувала звинувачення проти Єрмака

Зеленський звільнив очільника Херсонщини та призначив заміну

Жителів Херсонщини закликають готувати укриття, аби "пережити наступ ЗСУ"

Зеленський звільнив Мельника з посади посла України в Німеччині

Рада перевірить нардепів, які виїхали з України після початку війни

Усі новини...
Росіяни обстріляли Харків: 3 людей госпіталізували, серед них дитина
У Конгресі вимагають від Байдена дати пояснення щодо безпечності переговорів з Єрмаком
США вперше відправлять до Україні високоточні снаряди калібру 155 мм
Британський міністр оборони зустрівся з українськими військовими, які приїхали у Британію на навчання
Останні новини
00:46
ЦПД: Росія проводить "тиху мобілізацію" через центри зайнятості
23:54
фотоДо Севастополя доставили підбитий біля Зміїного російський катер – ОВА
23:09
Сумщина: росіяни обстрілювали 4 громади, поранено 5 мешканців
22:58
В Україні буде неефективним "Залізний купол", слід розвивати свою систему ППО – Резніков
22:54
оновленоНа Донеччині росіяни вбили ще 3 і поранили 23 людей
22:33
Зеленський пояснив, чому звільнив послів і анонсував важливі новини
22:29
Новий міністр фінансів Британії претендуватиме на посаду лідера консерваторів
22:20
"Зеленський має вирішити цю проблему": Спартц перерахувала звинувачення проти Єрмака
22:13
оновлено від 19:50Вілкул повідомив про три "прильоти" ракет біля Кривого Рогу
21:45
Після звільнення Зміїного відновлено судноплавство каналом "Дунай-Чорне море"
Усі новини...