Російські удари по Донеччині: з-під завалів дістали чоловіка, згорів вокзал

Пожежа на залізничній станції у м. Часів Яр після російських обстрілів 9 липня. Фото ДСНС

Російські війська вранці 9 липня обстріляли Донецьку область, у результаті чого у місті Часів Яр згоріла будівля вокзалу, а у Слов’янську чоловік опинився під завалами власного будинку – його дістали рятувальники.

Джерело: ДСНС у Facebook, голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у Telegram

Пряма мова Кириленка: "Чотири прильоти у Дружківку. За попередньою інформацією – це ракетний удар. Пошкоджено лікарню, палац культури, житлові будинки та дитячий майданчик. Інформацію щодо постраждалих з'ясовуємо.



У Слов'янську ворожий снаряд влучив у приватний будинок – хазяїн опинився під завалами, на місці працюють рятувальники.



У Часовому Ярі росіяни обстріляли залізничну станцію – кілька людей отримали легкі контузії".

Деталі: У ДСНС згодом повідомили, що з-під завалів будинку у Слов'янську деблокували чоловіка 1982 р.н.. Постраждалого передули медикам.

З-під завалів дістали чоловіка Фото ДСНС

У місті Часів Яр внаслідок ворожого обстрілу загорілася покрівля одноповерхової будівлі залізничного вокзалу, який наразі не експлуатується.

Пожежа у м. Часів Яр Фото ДСНС

Наслідки російських обстрілів у м. Часів Яр Фото ДСНС

Рятувальники гасили пожежу понад годину.