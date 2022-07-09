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Росіяни збільшують масштаби підкупу, щоб збирати персональні дані людей в окупації 

Альона Мазуренко Субота, 9 липня 2022, 12:57
Росіяни збільшують масштаби підкупу, щоб збирати персональні дані людей в окупації 

Росіяни провалюють збір паспортних даних на тимчасово окупованих територіях, тому збільшують масштаби підкупу населення.

ДжерелоЦентр національного спротиву, створений Силами спеціальних операцій Збройних сил України

Дослівно: "Тактика окупантів дуже проста: створити соціальну кризу й потім видавати одноразові виплати 10 тис. рублів в обмін на паспорт.

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Раніше росіяни її застосували до пенсіонерів, але з 6 липня розширили перелік тим, хто може отримати 10 тис. рублів.

Зокрема тепер гроші можуть отримати малозабезпечені родини, матері з дітьми до 3 років й інші соціально незахищені верстви населення. На людей продовжують чинити тиск, аби вони були змушені брати російські документи".

Деталі: Також повідомляється, що триває примусова паспортизація в місцях позбавлення волі: "До в’язнів застосовують психологічний та фізичний тиск".

ВІДЕО ДНЯ

Раніше окупанти почали тиснути на ув’язнених "Північної виправної колонії №90", аби ті подавалися на російські паспорти.

Нагадаємо:

  • Керівник колонії Євген Соболєв перейшов на бік ворога і 18 червня його машина вибухнула. Зрадник вижив, але лікуватись вирішив в окупованому Криму, а не Херсоні.

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Теми: Росіяокупація
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