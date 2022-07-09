У Києві розпочали військові навчання для цивільних
Субота, 9 липня 2022, 13:46
У столиці розпочали військові заняття з цивільними киянами, щоб підвищити рівень захисту оборони міста.
Джерело: Київська міська адміністрація з посиланням на мера міста Віталія Кличка
Деталі: У першу чергу підготовку проходять працівники комунальних підприємств та працівники райдержадміністрацій столиці.
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План занять включає:
- вогневу підготовку та порядок дій під час обстрілів противника;
- тактичну медицину;
- інженерну підготовку та порядок поводження з вибухонебезпечними предметами;
- забезпечення цивільного захисту населення;
- дії в умовах радіаційного та хімічного забруднення.
Кличко підкреслив, що згодом до такої підготовки місто буде залучати всіх охочих.
Заняття організують у кожному районі столиці.
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Передісторія:
- У Києві діє об’єднаний навчальний центр із підготовки підрозділів Територіальної оборони та муніципальної безпеки столиці.
- Столична влада планує розширити програму підготовки населення до національного супротиву і розробити тренування для всіх категорій цивільного населення, зокрема для жінок, студентів та старшокласників.