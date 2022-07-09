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У Києві розпочали військові навчання для цивільних

Ірина БалачукСубота, 9 липня 2022, 13:46
Фото КМДА

У столиці розпочали військові заняття з цивільними киянами, щоб підвищити рівень захисту оборони міста.

Джерело: Київська міська адміністрація з посиланням на мера міста Віталія Кличка

Деталі: У першу чергу підготовку проходять працівники комунальних підприємств та працівники райдержадміністрацій столиці. 

 
Фото КМДА

План занять включає:

  • вогневу підготовку та порядок дій під час обстрілів противника;
  • тактичну медицину;
  • інженерну підготовку та порядок поводження з вибухонебезпечними предметами;
  • забезпечення цивільного захисту населення;
  • дії в умовах радіаційного та хімічного забруднення.
 
фото КМДА

Кличко підкреслив, що згодом до такої підготовки місто буде залучати всіх охочих.

 
Фото КМДА 

Заняття організують у кожному районі столиці.

 
Фото КМДА

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Передісторія:

  • У Києві діє об’єднаний навчальний центр із підготовки підрозділів Територіальної оборони та муніципальної безпеки столиці.
  • Столична влада планує розширити програму підготовки населення до національного супротиву і розробити тренування для всіх категорій цивільного населення, зокрема для жінок, студентів та старшокласників.

Теми: Київвійна
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