У Києві розпочали військові навчання для цивільних

У столиці розпочали військові заняття з цивільними киянами, щоб підвищити рівень захисту оборони міста.

Джерело: Київська міська адміністрація з посиланням на мера міста Віталія Кличка

Деталі: У першу чергу підготовку проходять працівники комунальних підприємств та працівники райдержадміністрацій столиці.

Фото КМДА

План занять включає:

вогневу підготовку та порядок дій під час обстрілів противника;

тактичну медицину;

інженерну підготовку та порядок поводження з вибухонебезпечними предметами;

забезпечення цивільного захисту населення;

дії в умовах радіаційного та хімічного забруднення.

фото КМДА

Кличко підкреслив, що згодом до такої підготовки місто буде залучати всіх охочих.

Фото КМДА

Заняття організують у кожному районі столиці.

Фото КМДА

Читайте також: Партизани для Путіна. Хто і як захищатиме Київ у разі повномасштабного вторгнення Росії

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: