В окупованому Маріуполі колаборанти і росіяни крадуть вцілілі автомобілі – розвідка

Російські окупанти викрадають у захопленому Маріуполі вцілілі автомобілі мешканців міста.

Джерело: пресслужба ГУР

Дослівно: "В тимчасово окупованому Маріуполі стрімко збільшується кількість крадіжок вцілілого приватного автотранспорту. Крадіжки відбуваються як з відкритих майданчиків чи стоянок, так і з закритих гаражних кооперативів.

При цьому, вартість машини не має значення: зникають машини представницького класу і дешеві моделі такі як ЗАЗ чи GEELY".

Деталі: Відзначається, що машини зникають вдень і вночі – під час комендантської години.

Грабіжники часто використовують евакуатори. Тож грабунком займаються представники окупаційної адміністрації та пов’язані з нею місцеві колаборанти.

Офіційно заяву про викрадення можна подати у "військову комендатуру" Маріуполя, але на неофіційному рівні її представники заявляють, що шукати автомобілі треба самостійно.

ВІДЕО ДНЯ

Нерідко власники викрадених автівок знаходять їх у бойовиків так званої "міліції ДНР". В такому випадку вкрадені машини оголошуються "власністю ДНР".

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