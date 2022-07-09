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Канада: рішення про передачу турбіни "Газпрому" ще не ухвалене, працюємо над цим

"Європейська правда"Субота, 9 липня 2022, 14:12
Фото euractiv.com

Міністр природних ресурсів Канади Джонатан Вілкінсон заявив, що рішення про передання Німеччині турбіни Siemens, необхідної для відновлення повноцінної роботи російського газогону "Північний потік", ще не ухвалене.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Вілкінсон заявив у коментарі канадському виданню La Presse.

"Ми обговорюємо це (питання) з урядом України та урядом Німеччини, і це непросте питання", – сказав він, зазначивши, що Оттава перебуває наче "між молотом і ковадлом" і незалежно від рішення один із партнерів буде ображений.

Вілкінсон пояснив, що газогін "Північний потік" постачає газ не лише до Німеччини, а й до низки інших європейських країн, а Росія використовує турбіну як виправдання для зменшення постачання газу до Берліна та інших держав.

Він додав, що Канада "має зі співчуттям ставитися до долі українців" і продовжувати повністю підтримувати санкції проти Росії, але, з іншого боку, "мета санкцій – не покарати наших союзників і таким чином знищити економіку Німеччини, Італії, Словаччини та Австрії".

"Ми працюємо, щоб спробувати знайти рішення, яке задовольнить усіх", – підсумував міністр.

Як повідомляла "Європейська правда", канадський уряд має намір за погодженням з Німеччиною схвалити рішення про виняток з санкційного режиму для постачання турбін для газопроводу Nord Stream, що створить прецедент точкового зняття ембарго на вимогу держави-агресора.

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Український уряд вже знає про наміри Канади погодитися на таке точкове зняття з Росії санкційних обмежень і вважає це рішення "необгрунтованим та небезпечним для санкційного режиму".

У липні Німеччина офіційно попросила Канаду схвалити зняття санкцій та розблокувати турбіну, через яку нібито була зупинена прокачка нитками "Північного потоку". Джерела видання Reuters зазначали, що Оттава начебто схвалила це прохання.

Теми: КанадаГазпромсанкції
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