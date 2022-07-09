Кличко розповів, як переселенцям отримати допомогу у Києві

Мер Києва Віталій Кличко закликав вимушених переселенців, які приїхали до столиці, офіційно зареєструватися – так вони зможуть отримувати всю необхідну допомогу і сервіси.

Джерело: пресслужба Кличка

Пряма мова мера столиці: "У Києві на сьогодні зареєстровано майже 90 тисяч переселенців. Ми знаємо, що велика кількість людей, які переїхали до столиці, ще не зареєструвалися. Вони приїхали до родичів чи друзів.

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Тому велике прохання – обов’язково реєструватися. Щоб робота з переселенцями була систематизованою, щоб вони могли отримувати всі пільги та користуватися всіма сервісами, якими користуються кияни".

Деталі: Мер нагадав, що з травня у Києві працюють спеціальні центри, де надають консультації для вимушених переселенців.

Там людям допомагають у питаннях пошуку роботи, влаштування дітей в садочки та школи. Також роз’яснюють, які пільги можуть отримувати переселенці.



Також допомогу вимушеним переселенцям продовжують надавати соціальні служби столиці. За словами Кличка, там можна отримати продуктові набори, консультації психологів і юристів.