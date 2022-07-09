Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Кличко розповів, як переселенцям отримати допомогу у Києві

Ірина БалачукСубота, 9 липня 2022, 15:01
Кличко розповів, як переселенцям отримати допомогу у Києві
Переселенці. Фото ДСНС

Мер Києва Віталій Кличко закликав вимушених переселенців, які приїхали до столиці, офіційно зареєструватися – так вони зможуть отримувати всю необхідну допомогу і сервіси.

Джерело: пресслужба Кличка

Пряма мова мера столиці: "У Києві на сьогодні зареєстровано майже 90 тисяч переселенців. Ми знаємо, що велика кількість людей, які переїхали до столиці, ще не зареєструвалися. Вони приїхали до родичів чи друзів.

Реклама:

Тому велике прохання – обов’язково реєструватися. Щоб робота з переселенцями була систематизованою, щоб вони могли отримувати всі пільги та користуватися всіма сервісами, якими користуються кияни".

Деталі: Мер нагадав, що з травня у Києві працюють спеціальні центри, де надають консультації для вимушених переселенців.

Там людям допомагають у питаннях пошуку роботи, влаштування дітей в садочки та школи. Також роз’яснюють, які пільги можуть отримувати переселенці.

Також допомогу вимушеним переселенцям продовжують надавати соціальні служби столиці. За словами Кличка, там можна отримати продуктові набори, консультації психологів і юристів.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Віталій КличкоКиївпереселенці
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Усі новини...
Віталій Кличко
Доступ до укриттів в освітянських закладах Києва буде цілодобовим – Кличко
У Києві кафе та ресторани працюватимуть довше
У двох районах Києва зафіксовані падіння уламків, виникли пожежі
Останні новини
10:44
фотоБіля "Вернадського" вилупилися перші у 2023 році пінгвінята
10:41
Ракетний удар по багатоповерхівці: у Запоріжжі затримали коригувальника
10:31
Кремль отримав 1,25 мільярда доларів після відходу західних компаній із РФ – NYT
10:24
Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві
10:20
Економічні умови Китаю у 2024 році покращаться – чиновники
10:18
Чи є користь від 5-хвилинних тренувань – думки вчених розділилися
10:06
Заробітки в інтернеті та фейкові збори на ЗСУ: шахраї удосконалюють схеми виманювання грошей
10:05
На тлі "розколу" щодо стратегії в Газі Остін їде в Ізраїль – CNN
09:58
Росія знову не пустила представників МАГАТЕ на теплоелектростанцію біля ЗАЕС
09:57
У Росії надумали імпортувати з Ірану курячі яйця
Усі новини...
Реклама: