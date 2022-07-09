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США нададуть Україні $360 млн гуманітарної допомоги – Блінкен

"Європейська правда"Субота, 9 липня 2022, 15:10
США нададуть Україні $360 млн гуманітарної допомоги – Блінкен
Ентоні Блінкен. Фото з Facebook U.S. Department of State

Державний секретар США Ентоні Блінкен за підсумками міністерської зустрічі "Групи двадцяти" у суботу оголосив про виділення Україні 360 мільйонів доларів гуманітарної допомоги.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Він уточнив, що йтиметься про підтримку у вигляді їжі, питної води, грошової допомоги, екстреної медичної допомоги та притулків, а також координацію з гуманітарними організаціями.

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Блінкен не уточнив, коли саме буде надана гуманітарна допомога.

Раніше стало відомо, що міністерська зустріч "Групи двадцяти" цього разу завершилась без ухвалення спільного комюніке й спільного фото.

Міністри закордонних справ країн G7 влаштували бойкот главі російського МЗС Сергію Лаврову. Вони не прийшли на вечерю з усіма міністрами країн-членів G20, організовану господаркою зустрічі Індонезією, а традиційне фото зустрічі не відбулося через присутність Лаврова

ВІДЕО ДНЯ

Як повідомлялося, президент США Джо Байден у п’ятницю підписав указ про виділення Україні військової допомоги в розмірі 400 мільйонів доларів, до якої входять зокрема додаткові реактивні системи залпового вогню HIMARS.

Теми: СШАУкраїнагроші
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