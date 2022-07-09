Міністр оборони Британії не буде змагатися за посаду лідера консерваторів

Міністр оборони Британії Бен Воллес у суботу заявив, що вирішив не брати участі у виборах нового лідера Консервативної партії після відставки Бориса Джонсона.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Воллес написав у Twitter.

"Після ретельного обмірковування та обговорення з колегами й родиною я вирішив не брати участь у боротьбі за лідерство Консервативної партії. Я дуже вдячний усім моїм колегам у парламенті та членам ширшого кола, які пообіцяли підтримку", – зазначив він.

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After careful consideration and discussing with colleagues and family, I have taken the decision not to enter the contest for leadership of the Conservative Party. I am very grateful to all my parliamentary colleagues and wider members who have pledged support. 1/2 — Rt. Hon Ben Wallace MP (@BWallaceMP) July 9, 2022

Воллес додав, що йому було " нелегко зробити вибір", але він зосередиться на роботі в міністерстві оборони "та забезпеченні безпеки цієї чудової країни".

Зазначимо, що за даними соцопитування YouGov, Воллес був явним фаворитом серед членів Консервативної партії на роль наступного прем’єр-міністра.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, глава британського уряду Борис Джонсон оголосив у четвер, що йде у відставку з поста лідера Консервативної партії, але планує залишитися прем’єр-міністром до обрання нового лідера.

Після кількох днів боротьби за посаду Джонсона покинули всі, крім кількох союзників, після того, як останній із серії скандалів похитнув їхню підтримку.

Причиною невдоволення Консервативної партії стали неправдиві заяви Даунінг-стріт щодо колишнього заступника парламентського організатора Кріса Пінчера, якого звинувачують у домаганнях до двох колег.

Борис Джонсон від початку повномасштабного вторгнення Росії активно підтримує Україну.

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