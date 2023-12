Міністр оборони Британії не буде змагатися за посаду лідера консерваторів

Міністр оборони Британії Бен Воллес у суботу заявив, що вирішив не брати участі у виборах нового лідера Консервативної партії після відставки Бориса Джонсона.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Воллес написав у Twitter.

"Після ретельного обмірковування та обговорення з колегами й родиною я вирішив не брати участь у боротьбі за лідерство Консервативної партії. Я дуже вдячний усім моїм колегам у парламенті та членам ширшого кола, які пообіцяли підтримку", – зазначив він.

After careful consideration and discussing with colleagues and family, I have taken the decision not to enter the contest for leadership of the Conservative Party. I am very grateful to all my parliamentary colleagues and wider members who have pledged support. 1/2