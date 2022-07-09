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Міністр оборони Британії не буде змагатися за посаду лідера консерваторів

"Європейська правда"Субота, 9 липня 2022, 15:59
Бен Воллес. Фото gov.uk

Міністр оборони Британії Бен Воллес у суботу заявив, що вирішив не брати участі у виборах нового лідера Консервативної партії після відставки Бориса Джонсона.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Воллес написав у Twitter.

"Після ретельного обмірковування та обговорення з колегами й родиною я вирішив не брати участь у боротьбі за лідерство Консервативної партії. Я дуже вдячний усім моїм колегам у парламенті та членам ширшого кола, які пообіцяли підтримку", – зазначив він.

Воллес додав, що йому було " нелегко зробити вибір", але він зосередиться на роботі в міністерстві оборони "та забезпеченні безпеки цієї чудової країни".

Зазначимо, що за даними соцопитування YouGov, Воллес був явним фаворитом серед членів Консервативної партії на роль наступного прем’єр-міністра.

Нагадаємо, глава британського уряду Борис Джонсон оголосив у четвер, що йде у відставку з поста лідера Консервативної партії, але планує залишитися прем’єр-міністром до обрання нового лідера.

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Після кількох днів боротьби за посаду Джонсона покинули всі, крім кількох союзників, після того, як останній із серії скандалів похитнув їхню підтримку.

Причиною невдоволення Консервативної партії стали неправдиві заяви Даунінг-стріт щодо колишнього заступника парламентського організатора Кріса Пінчера, якого звинувачують у домаганнях до двох колег. 

Борис Джонсон від початку повномасштабного вторгнення Росії активно підтримує Україну.

Дивіться нове відео ЄвроПравди: Відставка Бориса Джонсона: наслідки для України. Хто його замінить? Що це змінить?, а також читайте: Борис до жовтня: що змінить для України та чому станеться відставка прем'єра Джонсона.

Теми: Велика Британія
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