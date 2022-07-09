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У Білорусі помітили колону "КамАЗів" російської армії

Мазуренко Альона Субота, 9 липня 2022, 16:09

У Білорусі по трасі М5 з боку Мінська в напрямку Бобруйска помітили рух колони "КамАЗів" збройних сил РФ зі знаками "V".

Джерело: Беларускі Гаюн

Дослівно: "У колоні близько 10 одиниць, серед яких: машини зв'язку на базі КамАЗ і тентовані вантажівки, деякі з них тягнуть генератори, а на одному прикріплений прапор СРСР. У машин камуфляжне забарвлення, на дверях розпізнавальний знак "V".

Деталі: Повідомляється, що серед номерів машин: OX 7843-43 та 3604 АН-43. Це 43 регіон – Південний військовий округ РФ.

Один із КамАЗів ЗС РФ, які рухалися в колоні трасою М5, вилетів у кювет.

Теми: Білорусьзброя
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