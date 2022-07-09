Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Білорусі помітили колону "КамАЗів" російської армії

Альона Мазуренко Субота, 9 липня 2022, 16:09
У Білорусі помітили колону КамАЗів російської армії

У Білорусі по трасі М5 з боку Мінська в напрямку Бобруйска помітили рух колони "КамАЗів" збройних сил РФ зі знаками "V".

Джерело: Беларускі Гаюн

Дослівно: "У колоні близько 10 одиниць, серед яких: машини зв'язку на базі КамАЗ і тентовані вантажівки, деякі з них тягнуть генератори, а на одному прикріплений прапор СРСР. У машин камуфляжне забарвлення, на дверях розпізнавальний знак "V".

Реклама:

Деталі: Повідомляється, що серед номерів машин: OX 7843-43 та 3604 АН-43. Це 43 регіон – Південний військовий округ РФ.

Один із КамАЗів ЗС РФ, які рухалися в колоні трасою М5, вилетів у кювет.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Білорусьзброя
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Усі новини...
Білорусь
Росіян і білорусів допустили до міжнародних турнірів з бадмінтону
Через удар блискавки на кордоні України з Білоруссю здетонували міни
До Білорусі знову прибувають російські військові
Останні новини
10:44
фотоБіля "Вернадського" вилупилися перші у 2023 році пінгвінята
10:41
Ракетний удар по багатоповерхівці: у Запоріжжі затримали коригувальника
10:31
Кремль отримав 1,25 мільярда доларів після відходу західних компаній із РФ – NYT
10:24
Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві
10:20
Економічні умови Китаю у 2024 році покращаться – чиновники
10:18
Чи є користь від 5-хвилинних тренувань – думки вчених розділилися
10:06
Заробітки в інтернеті та фейкові збори на ЗСУ: шахраї удосконалюють схеми виманювання грошей
10:05
На тлі "розколу" щодо стратегії в Газі Остін їде в Ізраїль – CNN
09:58
Росія знову не пустила представників МАГАТЕ на теплоелектростанцію біля ЗАЕС
09:57
У Росії надумали імпортувати з Ірану курячі яйця
Усі новини...
Реклама: