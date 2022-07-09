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Колаборант "покерував" селами під час окупації Бучанщини – йому загрожує до 12 років

Роман ПетренкоСубота, 9 липня 2022, 16:40
Колаборант покерував селами під час окупації Бучанщини – йому загрожує до 12 років

Поліція викрила чоловіка, який під час окупації Київської області за співпрацю з окупантами отримав "крісло старости" сіл у Бучанському районі. Тепер йому загрожує 12 років ув’язнення.

Джерело: Нацполіція

Деталі: За даними слідства, під час окупації Київської області зловмисник співпрацював із ворогом - передавав документацію з селищної ради військовим РФ стосовно учасників АТО та осіб, які брали участь в ООС, стратегічних об’єктів інфраструктури Бучанського району.

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Крім того, агітував місцеве населення підтримувати та співпрацювати з окупантами, роздаючи їм гуманітарну допомогу від РФ.

У березні за вказівкою окупантів чоловік організував збори, де його призначили старостою кількох сіл. Крісло "посадовця" він займав, допоки українські захисники не звільнили Київщину.

Обвинувальний акт вже скерований до суду. Йому загрожує до 12-ти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10-ти до 15-ти років з конфіскацією майна.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Поліція знайшла на Київщині тіла 1314 цивільних осіб, убитих російськими окупантами.

 

Теми: Бучаокупаціяколабораціявійна
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