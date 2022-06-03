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Кількість мешканців, убитих окупантами на Київщині, зросла до 1 314 – поліція

Ірина БалачукП'ятниця, 3 червня 2022, 15:38
Андрій Нєбитов. Фото з Facebook

Станом на 3 червня у Київській області знайшли тіла 1 314 місцевих жителів, убитих російськими окупантами – 2 червня вивили ще одного загиблого цивільного поблизу Бородянки.

Джерело: начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов в ефірі національного марафону новин

Пряма мова Нєбитова: "На сьогоднішній день вже 1 314 тіл загиблих. Це люди цивільні, які не мали стосунку до військових формувань. Це звичайні цивільні люди. Більшість з них були вбиті саме зі стрілецької зброї, а не під час вибухів".

Деталі: Керівник обласної поліції додав, що "страшні" знахідки продовжують знаходити. Зокрема, 2 червня поблизу Бородянки ексгумували тіло місцевого жителя, 1982 року народження.

Встановлено, що його застрелив російський снайпер, коли чоловік намагався взяти продукти з машини.

Знати більше: Диявол носить форму російського солдата. Як катували на Київщині

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Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • На початку квітня Сили оборони України звільнили Київську область від російських окупантів. Тоді ж почали відкриватися факти численних звірств росіян.
  • Мер міста Буча Анатолій Федорук тоді повідомляв, що у місті є братські могили, де поховали майже 300 людей, по вулицях лежали десятки трупів, деякі із них із зав'язаними руками. 
  • Тіла закатованих росіянами мирних мешканців знаходили у всіх населених пунктах Київщини, які були тимчасвово окуповані загабниками. 

 

Теми: Київська областьвійнажертви
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