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У Маріуполі пролунали вибухи, є загиблі й постраждалі серед окупантів – радник мера

Катерина ТищенкоСубота, 9 липня 2022, 17:33
У Маріуполі пролунали вибухи, є загиблі й постраждалі серед окупантів – радник мера
фото з Telegram Андрющенка

У Маріуполі в суботу пролунало два вибухи – в районі меткомбінату ім. Ілліча та в районі "Азовсталі".

Джерело: радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram

Деталі: За даними Андрющенка, о 5:56 ранку в районі ММК їм. Ілліча пролунав вибух, "який чуло все місто".

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"Криворуке розмінування відправило трьох російських саперів одразу в трупу Кобзона", - додав радник мера.

Близько 12:30 у місті стався ще один вибух – в районі "Азовсталі", на території меткомбінату почалася пожежа.

"За попередньою інформацією, горять залишки вугілля. Попередньо є постраждалі серед окупантів", – написав Андрющенко.

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Теми: Маріупольвибухокупація
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