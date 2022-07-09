Зеленський звільнив Мельника з посади посла України в Німеччині

Президент Володимир Зеленський звільнив Андрія Мельника з посади посла України у Німеччині.

Відповідний указ розміщений на сайті глави держави, пише "Європейська правда".

"Звільнити Мельника Андрія Ярославовича з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України у Федеративній Республіці Німеччина", - йдеться у тексті указу.

Мельник очолював дипломатичне представництво України в Німеччині вже вісім років, тоді як посли зазвичай повертаються з країни через чотири, щонайбільше шість років.

На початку тижня німецькі ЗМІ повідомили, що Мельник може найближчим часом бути відкликаним до Києва і посісти посаду заступника міністра закордонних справ.

Нещодавно Мельник порадив "піти до біса" підписантам листа у німецькому виданні Die Zeit, які закликали країни Заходу припинити військову підтримку Києва і якнайшвидше створити умови для переговорів.