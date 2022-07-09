Вілкул повідомив про три "прильоти" ракет біля Кривого Рогу

Голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив про "прильоти" російських ракет за містом.

Джерело: Вілкул у Telegram

Пряма мова Вілкула: "Приліт у районі Радушного.

Автотранспорту та населенню повністю обмежити пересування".

Деталі: Повітряна тривога у місті була з 19:27 до 19:39.

Обновлено: Пізніше Вілкул уточнив, що надвечір три прильоти ракет було в районі Радушного.

Пряма мова Вілкула: Наслідки встановлюються, зараз повністю обмежений рух автомобільного транспорту та рух людей у тому районі.