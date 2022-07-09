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На Донеччині росіяни вбили ще 3 і поранили 23 людей

Катерина ТищенкоСубота, 9 липня 2022, 22:54
наслідки обстрілів на Донеччині, фото з Telegram Кириленка

Внаслідок російських обстрілів на Донеччині у суботу загинуло щонайменше троє людей, ще 23 поранено.

Джерело: голова Донецької ОВА Павло Кириленко в Telegram

Деталі: Кириленко повідомив про загиблих у Мар’їнці, Костянтинівці та Переїзному. Крім того, у Костянтинівці поранено 18 людей, у Зайцевому – 4, і ще одну – у Переїзному.

За словами голови ОВА, росіяни ведуть активні обстріли по всій лінії фронту та по містам у відносному тилу.

Дослівно: "Під вогнем — звільнена від росіян Павлівка у Вугледарській громаді. Ракетним ударом зруйновано один будинок, на щастя, без постраждалих.

наслідки обстрілів на Донеччині, фото з Telegram Кириленка
наслідки обстрілів на Донеччині, фото з Telegram Кириленка

В Авдіївці — більше 10 обстрілів, всі по житлових кварталах та цивільній інфраструктурі. Інформацію щодо постраждалих та обсягів руйнувань уточнюємо.

В Мар'їнці від обстрілів загинула щонайменше 1 людина, у Красногорівці — зайнялась пожежа в полях.

ВІДЕО ДНЯ

В Очеретинській громаді зі Смерчів обстріляний дачний кооператив у Новоселівці Першій — без постраждалих.

У Костянтинівці не менше 5 прильотів по житловим масивам — вже зараз відомо про 1 загиблого і 18 поранених. Також ушкоджено молокозавод і меблева фабрика.

У Світлодарській громаді чотири людини зазнали поранень у Зайцевому.

Один загиблий і один поранений у Переїзному Званівської громади".

Оновлено: Раніше Кириленко повідомляв про 3 поранених у Костянтинівці, однак згодом уточнив, що їх 18. 

Теми: Донецька областьвійна
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