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Сумщина: росіяни обстрілювали 4 громади, поранено 5 мешканців

Катерина ТищенкоСубота, 9 липня 2022, 23:09
Сумщина: росіяни обстрілювали 4 громади, поранено 5 мешканців
Дмитро Живицький, фото з Facebook

Внаслідок обстрілів Сумщини у суботу поранено 5 мешканців.

Джерело: голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у Telegram

Деталі: У суботу зранку внаслідок ракетних обстрілів з гелікоптера у Миропільській громаді поранені двоє людей.

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Також троє осіб дістали поранень внаслідок мінометного вогню росіян на околицях двох населених пунктів Хотінської громади опівдні.

Крім того, окупанти обстрілювали Шалигінську та Есманьську громади Сумщини.

Теми: Сумська областьвійна
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