Сумщина: росіяни обстрілювали 4 громади, поранено 5 мешканців
Субота, 9 липня 2022, 23:09
Внаслідок обстрілів Сумщини у суботу поранено 5 мешканців.
Джерело: голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у Telegram
Деталі: У суботу зранку внаслідок ракетних обстрілів з гелікоптера у Миропільській громаді поранені двоє людей.
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Також троє осіб дістали поранень внаслідок мінометного вогню росіян на околицях двох населених пунктів Хотінської громади опівдні.
Крім того, окупанти обстрілювали Шалигінську та Есманьську громади Сумщини.