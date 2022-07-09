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Сумщина: росіяни обстрілювали 4 громади, поранено 5 мешканців

Катерина ТищенкоСубота, 9 липня 2022, 23:09
Дмитро Живицький, фото з Facebook

Внаслідок обстрілів Сумщини у суботу поранено 5 мешканців.

Джерело: голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у Telegram

Деталі: У суботу зранку внаслідок ракетних обстрілів з гелікоптера у Миропільській громаді поранені двоє людей.

Також троє осіб дістали поранень внаслідок мінометного вогню росіян на околицях двох населених пунктів Хотінської громади опівдні.

Крім того, окупанти обстрілювали Шалигінську та Есманьську громади Сумщини.

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Теми: Сумська областьвійна
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