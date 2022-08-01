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Доба на Сумщині: Майже 90 "прильотів", згоріло пшеничне поле

Анастасія КалатурПонеділок, 1 серпня 2022, 00:29
Доба на Сумщині: Майже 90 прильотів, згоріло пшеничне поле
ФОТО: GETTY

Протягом дня росіяни 7 разів обстріляли Сумщину –  внаслідок обстрілів загорілося поле в Білопільській громаді, знищено 25 гектарів пшениці.

Джерело: голова ОВА Сумщини Дмитро Живицький

Деталі: Зокрема в Білопільській громаді опівдні розпочалися обстріли околиць одного із сіл, росіяни тричі відкривали вогонь з артилерії і мінометів. За понад дві години обстрілів прилетіло щонайменше 24 снаряди. Знищено два цивільні легкові автомобілі, пошкоджена територія фермерського господарства.

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Середино-Будська громада: о пів на другу почався обстріл з мінометів та артилерії, близько 35 прильотів. Били по території Деснянсько-Старогутського національного природного парку. Постраждала природа та приміщення дослідного відділення.

Краснопільська громада: о пів на третю росіяни відкрили вогонь з артилерії. Було три обстріли протягом години по різних частинах території громади. Загалом майже 30 прильотів по околицях трьох сіл. Постраждалих та руйнувань попередньо немає.

Зазначається, що загалом за добу було майже 90 прильотів з різних видів зброї.

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Теми: Сумська областьвійнаРосія
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