Косово: Сили НАТО готові втрутитися

Міжнародні сили під керівництвом НАТО, які відповідають за забезпечення стабільності в Косові (KFOR), готові втрутитися, якщо стабільність опиниться під загрозою.

Джерело: KFOR

Дослівно: "Загальна ситуація з безпекою у північних муніципалітетах Косова залишається напруженою. Місія KFOR під керівництвом НАТО уважно стежить за ситуацією і готова втрутитися, якщо стабільність опиниться під загрозою відповідно до свого мандату, що випливає з резолюції 1244 РБ ООН від 1999 року".

Деталі: НАТО також продовжує повністю підтримувати процес нормалізації відносин між Приштіною та Белградом і закликає всі сторони продовжувати переговори, оскільки "це має вирішальне значення для регіонального миру та безпеки".

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