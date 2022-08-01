Косово: Сили НАТО готові втрутитися

Міжнародні сили під керівництвом НАТО, які відповідають за забезпечення стабільності в Косові (KFOR), готові втрутитися, якщо стабільність опиниться під загрозою.

Джерело: KFOR

Дослівно: "Загальна ситуація з безпекою у північних муніципалітетах Косова залишається напруженою. Місія KFOR під керівництвом НАТО уважно стежить за ситуацією і готова втрутитися, якщо стабільність опиниться під загрозою відповідно до свого мандату, що випливає з резолюції 1244 РБ ООН від 1999 року".

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Деталі: НАТО також продовжує повністю підтримувати процес нормалізації відносин між Приштіною та Белградом і закликає всі сторони продовжувати переговори, оскільки "це має вирішальне значення для регіонального миру та безпеки".

Передісторія:

Північ Косова заселена етнічними сербами, які негативно ставляться до відокремлення регіону від Сербії. Тому там досі користуються сербською валютою та мають сербське громадянство.

Угода 2011 року між Сербією та Косовом передбачає тимчасове – терміном на 5 років, використання мешканцями півночі Косова нейтральних документів та номерних знаків. Попри те, що перехідний період вже давно завершився, всі спроби примусити косовських сербів перейти на національні документи лише викликали масові протести.

Сербія бере активну участь у цьому конфлікті, підтримуючи косовських сербів. Президент Сербії Александер Вучич навіть натякає на можливе військове вирішення конфлікту. За його словами, якщо Приштина "наважиться переслідувати сербів, погано поводитися з сербами, вбивати сербів, Сербія переможе". Втім, це означатиме виклик KFOR.

На півночі частково визнаного Косова місцеві серби будують барикади, протестуючи проти рішення Приштини про перереєстрацію транспортних засобів та ідентифікаційних карток.

Цього разу Косово має намір добитися свого – від 1 серпня нейтральні документи та автомобільні знаки втрачають чинність.

Є повідомлення про заблокований кордон Косова із територією, підконтрольною уряду Сербії.