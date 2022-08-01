Косово: Сили НАТО готові втрутитися
Понеділок, 1 серпня 2022, 01:01
Міжнародні сили під керівництвом НАТО, які відповідають за забезпечення стабільності в Косові (KFOR), готові втрутитися, якщо стабільність опиниться під загрозою.
Джерело: KFOR
Дослівно: "Загальна ситуація з безпекою у північних муніципалітетах Косова залишається напруженою. Місія KFOR під керівництвом НАТО уважно стежить за ситуацією і готова втрутитися, якщо стабільність опиниться під загрозою відповідно до свого мандату, що випливає з резолюції 1244 РБ ООН від 1999 року".
Деталі: НАТО також продовжує повністю підтримувати процес нормалізації відносин між Приштіною та Белградом і закликає всі сторони продовжувати переговори, оскільки "це має вирішальне значення для регіонального миру та безпеки".
Передісторія:
- Північ Косова заселена етнічними сербами, які негативно ставляться до відокремлення регіону від Сербії. Тому там досі користуються сербською валютою та мають сербське громадянство.
- Угода 2011 року між Сербією та Косовом передбачає тимчасове – терміном на 5 років, використання мешканцями півночі Косова нейтральних документів та номерних знаків. Попри те, що перехідний період вже давно завершився, всі спроби примусити косовських сербів перейти на національні документи лише викликали масові протести.
- Сербія бере активну участь у цьому конфлікті, підтримуючи косовських сербів. Президент Сербії Александер Вучич навіть натякає на можливе військове вирішення конфлікту. За його словами, якщо Приштина "наважиться переслідувати сербів, погано поводитися з сербами, вбивати сербів, Сербія переможе". Втім, це означатиме виклик KFOR.
- На півночі частково визнаного Косова місцеві серби будують барикади, протестуючи проти рішення Приштини про перереєстрацію транспортних засобів та ідентифікаційних карток.
- Цього разу Косово має намір добитися свого – від 1 серпня нейтральні документи та автомобільні знаки втрачають чинність.
- Є повідомлення про заблокований кордон Косова із територією, підконтрольною уряду Сербії.