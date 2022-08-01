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Косово: Сили НАТО готові втрутитися

Анастасія КалатурПонеділок, 1 серпня 2022, 01:01
ФОТО: GETTY

Міжнародні сили під керівництвом НАТО, які відповідають за забезпечення стабільності в Косові (KFOR), готові втрутитися, якщо стабільність опиниться під загрозою.

Джерело: KFOR

Дослівно: "Загальна ситуація з безпекою у північних муніципалітетах Косова залишається напруженою. Місія KFOR під керівництвом НАТО уважно стежить за ситуацією і готова втрутитися, якщо стабільність опиниться під загрозою відповідно до свого мандату, що випливає з резолюції 1244 РБ ООН від 1999 року".

Деталі: НАТО також продовжує повністю підтримувати процес нормалізації відносин між Приштіною та Белградом і  закликає всі сторони продовжувати переговори, оскільки "це має вирішальне значення для регіонального миру та безпеки".

Передісторія:

  • Північ Косова заселена етнічними сербами, які негативно ставляться до відокремлення регіону від Сербії. Тому там досі користуються сербською валютою та мають сербське громадянство.
  • Угода 2011 року між Сербією та Косовом передбачає тимчасове – терміном на 5 років, використання мешканцями півночі Косова нейтральних документів та номерних знаків. Попри те, що перехідний період вже давно завершився, всі спроби примусити косовських сербів перейти на національні документи лише викликали масові протести.
  • Сербія бере активну участь у цьому конфлікті, підтримуючи косовських сербів. Президент Сербії Александер Вучич  навіть натякає на можливе військове вирішення конфлікту.  За його словами, якщо Приштина "наважиться переслідувати сербів, погано поводитися з сербами, вбивати сербів, Сербія переможе". Втім, це означатиме виклик KFOR.
  • На півночі частково визнаного Косова місцеві серби будують барикади, протестуючи проти рішення Приштини  про перереєстрацію транспортних засобів та ідентифікаційних карток.
  • Цього разу Косово має намір добитися свого – від 1 серпня нейтральні документи та автомобільні знаки втрачають чинність.
  • Є повідомлення  про заблокований кордон Косова із територією, підконтрольною уряду Сербії.

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Теми: КосовоСербіяНАТО
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