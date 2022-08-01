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Косово на місяць відкладе заміну сербських документів

Понеділок, 1 серпня 2022, 02:55
Косово на місяць відкладе заміну сербських документів
ФОТО: GETTY

Частково визнане Косово відкладе на місяць перехід на національні документи та номерні знаки.

Джерело: прем'єр-міністр Косова Альбін Курті

Дослівно: "У співпраці з нашими міжнародними союзниками ми зобов'язуємося відкласти виконання рішень щодо автомобільних номерних знаків та документів на в'їзд-виїзд у пунктах перетину кордону з Сербією на 30 днів за умови, що всі барикади будуть розібрані та буде відновлено повну свободу пересування".

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Нагадаємо:

  • Північ Косова заселена етнічними сербами, які негативно ставляться до відокремлення регіону від Сербії. Тому там досі користуються сербською валютою та мають сербське громадянство. Угода 2011 року між Сербією та Косовом передбачає тимчасове – терміном на 5 років, використання мешканцями півночі Косова нейтральних документів та номерних знаків. Попри те, що перехідний період вже давно завершився, всі спроби примусити косовських сербів перейти на національні документи лише викликали масові протести. 
  • З 1 серпня нейтральні документи та автомобільні знаки Косово мали втратити чинність.
  • На півночі Косова місцеві серби почали будувати барикади, протестуючи проти рішення Приштини.

Теми: КосовоСербія
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