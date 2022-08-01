Косово на місяць відкладе заміну сербських документів

Частково визнане Косово відкладе на місяць перехід на національні документи та номерні знаки.

Джерело: прем'єр-міністр Косова Альбін Курті

Дослівно: "У співпраці з нашими міжнародними союзниками ми зобов'язуємося відкласти виконання рішень щодо автомобільних номерних знаків та документів на в'їзд-виїзд у пунктах перетину кордону з Сербією на 30 днів за умови, що всі барикади будуть розібрані та буде відновлено повну свободу пересування".

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