Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Косово на місяць відкладе заміну сербських документів

Понеділок, 1 серпня 2022, 02:55
ФОТО: GETTY

Частково визнане Косово відкладе на місяць перехід на національні документи та номерні знаки.

Джерело: прем'єр-міністр Косова Альбін Курті

Дослівно: "У співпраці з нашими міжнародними союзниками ми зобов'язуємося відкласти виконання рішень щодо автомобільних номерних знаків та документів на в'їзд-виїзд у пунктах перетину кордону з Сербією на 30 днів за умови, що всі барикади будуть розібрані та буде відновлено повну свободу пересування".

Нагадаємо:

  • Північ Косова заселена етнічними сербами, які негативно ставляться до відокремлення регіону від Сербії. Тому там досі користуються сербською валютою та мають сербське громадянство. Угода 2011 року між Сербією та Косовом передбачає тимчасове – терміном на 5 років, використання мешканцями півночі Косова нейтральних документів та номерних знаків. Попри те, що перехідний період вже давно завершився, всі спроби примусити косовських сербів перейти на національні документи лише викликали масові протести. 
  • З 1 серпня нейтральні документи та автомобільні знаки Косово мали втратити чинність.
  • На півночі Косова місцеві серби почали будувати барикади, протестуючи проти рішення Приштини.

ВІДЕО ДНЯ
Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: КосовоСербія
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

Україна отримала перші пів мільярда євро траншу від ЄС, завтра – наступні

Київ: весь громадський транспорт зупинятиметься під час тривоги, а люди мають вийти з салону

Російська ракета влучила у лікарню в Миколаєві – мер

фото, відеоПерше судно з українським зерном вийшло з Одеського порту

Посол України у Британії розповів про військові навчання для українців

Перший зерновоз вийде з Одеси вранці 1 серпня - Туреччина

Усі новини...
Косово
Косово: Сили НАТО готові втрутитися
МЗС просить українців не їхати на південь Сербії, де не виключений збройний конфлікт
Загострення у Косово: серби будують барикади та готуються до конфлікту
Останні новини
13:36
Розмитнення авто у липні принесло до бюджету понад 1,7 мільярда: більше лише нафтопродукти
13:30
інфографіка79% українців підтримують візовий режим із Росією – КМІС
13:25
Єгипет не відмовлявся від купівлі 240 тисяч тонн української пшениці, контракт переукладуть
13:21
"Діти війни": в Україні запрацював державний портал розшуку дітей
13:21
фотоВ центрі Одеси масштабна пожежа
13:17
Україна отримала перші пів мільярда євро траншу від ЄС, завтра – наступні
13:15
Морпіхи захопили в полон російського офіцера і ще 10 окупантів
12:50
Держава обіцяє компенсацію аграріям, у яких росіяни викрадають продукцію
12:33
Втратила сім’ю через "великодній" обстріл: у Львові 10 лікарів рятували жінку з масивними травмами
12:32
Київ: весь громадський транспорт зупинятиметься під час тривоги, а люди мають вийти з салону
Усі новини...