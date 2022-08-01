Херсонщина: ЗСУ влучили по ешелону з російською технікою і військовими

ЗСУ влучили по ешелону з військовою технікою, боєприпасами й живою силою в районі залізничної станції Брилівка на Херсонщині.

Джерело: ОК "Південь"

Деталі: Наразі відомо, що за добу на півдні ЗСУ знищили 52 росіян, чотири танки, дві самохідні артилерійсько-мінометні установки "Нона-С", самохідну артустановку, вісім одиниць броньованої та автомобільної техніки, чотири склади з боєприпасами в Бериславському й Баштанському районах.

Зазначається, що наша авіація завдала два удари по ворожих опорних пунктах у районах Олександрівки та Благодатного. Ракетно-артилерійські підрозділи вдарили по ворожих станціях радіоелектронної боротьби в районі Біляєвки.