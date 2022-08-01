Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Херсонщина: ЗСУ влучили по ешелону з російською технікою і військовими

Анастасія КалатурПонеділок, 1 серпня 2022, 03:38
Херсонщина: ЗСУ влучили по ешелону з російською технікою і військовими
ФОТО: GETTY

ЗСУ влучили по ешелону з військовою технікою, боєприпасами й живою силою в районі  залізничної станції Брилівка на Херсонщині.

Джерело: ОК "Південь"

Деталі: Наразі відомо, що за добу на півдні ЗСУ знищили 52 росіян, чотири танки, дві  самохідні артилерійсько-мінометні установки "Нона-С", самохідну артустановку, вісім  одиниць броньованої та автомобільної техніки, чотири  склади з боєприпасами в Бериславському й Баштанському районах.

Реклама:

Зазначається, що наша авіація завдала два удари по ворожих опорних пунктах у районах Олександрівки та Благодатного. Ракетно-артилерійські  підрозділи вдарили по ворожих станціях радіоелектронної боротьби в районі Біляєвки.

Теми: війнаРосіяХерсонська область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Усі новини...
війна
Найуспішніший на сьогодні удар – ексголова розвідки Фінляндії про атаку на Псков
Україна знищила або пошкодила щонайменше 24 літаки в російському тилу, Криму та Білорусі − росЗМІ
За добу на фронті відбулось 35 бойових зіткнень – Генштаб
Останні новини
10:49
The Economist вказав на проблеми з набором до лав ЗСУ і спрогнозував важкі рішення влади
10:47
відеоМиколаївські морпіхи спалили ворожий "Солнцепьок"
10:44
фотоБіля "Вернадського" вилупилися перші у 2023 році пінгвінята
10:41
відео, фотоРакетний удар по багатоповерхівці: у Запоріжжі затримали коригувальника
10:31
Кремль отримав 1,25 мільярда доларів після відходу західних компаній із РФ – NYT
10:24
Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві
10:20
Економічні умови Китаю у 2024 році покращаться – чиновники
10:18
Чи є користь від 5-хвилинних тренувань – думки вчених розділилися
10:06
Заробітки в інтернеті та фейкові збори на ЗСУ: шахраї удосконалюють схеми виманювання грошей
10:05
На тлі "розколу" щодо стратегії в Газі Остін їде в Ізраїль – CNN
Усі новини...
Реклама: