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Херсонщина: ЗСУ влучили по ешелону з російською технікою і військовими

Понеділок, 1 серпня 2022, 03:38
ФОТО: GETTY

ЗСУ влучили по ешелону з військовою технікою, боєприпасами й живою силою в районі  залізничної станції Брилівка на Херсонщині.

Джерело: ОК "Південь"

Деталі: Наразі відомо, що за добу на півдні ЗСУ знищили 52 росіян, чотири танки, дві  самохідні артилерійсько-мінометні установки "Нона-С", самохідну артустановку, вісім  одиниць броньованої та автомобільної техніки, чотири  склади з боєприпасами в Бериславському й Баштанському районах.

Зазначається, що наша авіація завдала два удари по ворожих опорних пунктах у районах Олександрівки та Благодатного. Ракетно-артилерійські  підрозділи вдарили по ворожих станціях радіоелектронної боротьби в районі Біляєвки.

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Теми: війнаРосіяХерсонська область
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