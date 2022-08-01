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Зведення Генштабу: РФ посилює війська на Криворізькому напрямку

Анастасія КалатурПонеділок, 1 серпня 2022, 07:05
ФОТО: GETTY

Росіяни посилюють війська на Криворізькому напрямку.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Деталі: На Волинському та Поліському напрямках  у прикордонних районах є додаткове розгортання комплексів радіоелектронної боротьби ЗС Білорусі.

На Сіверському напрямку противник продовжує утримувати в прикордонних районах Брянської та Курської областей окремі підрозділи ЗС РФ. Здійснив артилерійський обстріл біля Павлівки Сумської області.

На Харківському напрямку противник обстріляв із танків, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Новомиколаївка, Прудянка, Нове, Дементіївка, Питомник, Борщова, Руська Лозова, Руські Тишки, Петрівка, Базаліївка, Коробочкине, Стара Гнилиця, Іванівка. Завдав авіаудару біля Мосьпанового.

На Слов’янському напрямку ворог здійснював вогневе ураження поблизу Чепіля, Протопопівки, Грушувахи, Гусарівки, Дібрівного, Мазанівки, Краснопілля, Долини та Барвінкового. Силами розвідувальної групи намагався уточнити розміщення позицій наших військ в напрямку Мазанівки, успіху не мав, група відійшла.

На Краматорському напрямку ворог активних дій не вів. Здійснював обстріли із ствольної, реактивної артилерії та озброєння танків неподалік Сіверська, Серебрянки, Григорівки, Верхньокам’янського, Званівки, Івано-Дар’ївки та Спірного. Завдав авіаударів біля Григорівки та Спірного.

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На Бахмутському напрямку зафіксовано обстріли поблизу Берестового, Соледара, Бахмута, Костянтинівки, Веселої Долини, Зайцевого, Вершини, Кодеми, Семигір’я та Травневого. Завдав авіаудару неподалік Кодеми. Намагався здійснити розвідку наших позицій   в напрямку Яковлівки, розвідувальна група противника знешкоджена. Також противник намагався вести штурм у напрямках Вершина та Соледара, успіху не мав, відійшов. Веде наступ у напрямку Бахмута, бойові дії тривають.

На Авдіївському напрямку окупанти стріляли в районах населених пунктів Новокалинове, Новоселівка, Авдіївка, Нетайлове, Піски та Красногорівка. Ворог завдав авіаударів біля Веселого. Вів штурмові дії у напрямку Пісків, успіху не мав, відійшов.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках стріляє із ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Мар’їнка, Новомихайлівка, Павлівка, Шевченко, Новосілка, Новопіль, Малинівка, Чарівне, Гуляйпільське, Оріхів та Кам’янське. Завдав авіаударів неподалік Мар’їнки, Новомихайлівки, Вугледара, Щербаків, Малих Щербаків та Новоандріївки. Провів розвідку боєм у напрямку Мар’їнки, успіху не мав, відійшов. Йде перегрупування ворожих військ на Запорізькому напрямку.

На Південнобузькому напрямку окупанти обстрілювали із ствольної, реактивної артилерії та танків райони Миролюбівки, Нововознесенського, Високопілля, Миколаєва та ще понад 25 населених пунктів. Завдав авіаудару неподалік Ольгиного. Продовжує  розвідку з БпЛА.

Ворог   активно залучає   авіацію для контролю надводної та повітряної обстановки у північно-західній частині   Чорного моря. В акваторії Чорного моря перебувають шість носіїв крилатих ракет морського базування типу "Калібр". Є загроза ракетних ударів.

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Теми: війнаРосія
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