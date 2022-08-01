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Росіяни обстріляли житлові квартали на Дніпропетровщині – поранені двоє жінок

Роман ПетренкоПонеділок, 1 серпня 2022, 07:44
наслідки обстрілів 1 серпня, фото ОВА

Вночі на 1 серпня російський ворог обстріляв два райони Дніпропетровської області - Нікопольський та Криворізький, внаслідок чого поранені дві жінки.

Джерело: очільник ОВА Валентин Резніченко у Telegram

Пряма мова Резніченка: "Понад 60 приходів з "Градів" по Марганцю та Червоногригорівській громаді.

Російська армія умисно цілила по житлових кварталах - по людях, які в цей час спали.

Поранені двоє жінок. Одна з них госпіталізована. Вона у важкому стані.

У Марганці пошкоджено 8 приватних будинків. В одному з них мирно спали шестеро дітей. Наймолодшому всього два роки. Усіх врятували. Діти неушкоджені.

Обстрілом зачепило кафе та швейне виробництво. Місто частково без світла".

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Деталі: Резніченко також розповів, що у Червоногригорівській громаді понівечено з три десятки приватних будинків та автівки. Кілька вулиць Червоногригорівки  без електрики.

У Криворізькому районі ворог ударив зі ствольної артилерії по Зеленодольській громаді – без руйнувань та жертв.

 

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Теми: Дніпропетровська областьобстрілвійнаРосія
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